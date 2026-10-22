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Mariana Seoane habló en defensa de Aleks Syntek después del episodio que el cantante protagonizó en el festejo del 15 de septiembre y que culminó con él compartiendo un problema psiquiátrico diagnosticado.

Mariana Seoane defiende a Aleks Syntek tras su diagnóstico

La actriz asistió a la gala de Éxitos de la Sociedad de Autores y Compositores (SACM) en su edición 2026 en la que se les dieron reconocimientos a los maestros y maestras que celebran 25 y 50 años de trayectoria.

"Lo que creo es que está bien bonito en la vida reconocer las cosas, está bien bonito también que a nosotros no se nos olvide que somos seres humanos que podemos tener algo si vamos en la vida, pero que no se nos olvide tampoco el gran artista es y tantos éxitos que todos lo sabemos, así que para mí será un honor hacer algo", dijo.

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Encuentro y apoyo de Mariana Seoane a Aleks Syntek

De igual manera compartió cómo fue su encuentro con Syntek luego de este suceso, Mariana aseguró haber quedado encantada con Aleks al grado de querer colaborar con él.

"Me lo encontré en un restaurante y fue padrísimo, le dije, hola y vino me saludó, me firmó un vinilo increíble, así que tengo ya algo que enmarcar de él y pues este lo sentí divino, adorado, todavía hicimos un TikTok con la buena onda de que Ariana estaba loca", afirmó.

Uno de los homenajeados fue el "Doc" de Los Ángeles Azules por 25 años de la "Cumbia del Acordeón", aunque aprovechó los micrófonos para darle el crédito merecido a su hermano.

"Mi hermano es el que ha sacado todos los éxitos, "Cómo te voy a olvidar" es el mismo pelo "17 años", "Amor de amor" o sea, todas esas canciones son de todos los éxitos más fuertes del grupo son de mi hermano Jorge Mejía", apuntó.

El mayor reconocimiento de la noche fue para Enrique Guzmán Yáñez "Fato", cuyos temas han sido interpretados por figuras como Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, Lupita D'Alessio, Valeria Lynch, Tiziano Ferro, Gianni Morandi, Emmanuel, Mijares, Ana Bárbara, Yuri y Carlos Rivera, entre otras figuras de México.

El maestro que fue nombrado "Gran Maestro" compartió que ahora sigue concentrado en componer temas para jóvenes como Ángela Aguilar, cuyo padre fue uno de los que le rindió homenaje con un pequeño show que coronó diciendo: "Hermano querido, te amo".

Como parte del evento se entregó el premio póstumo Juventino Rosas, que en este 2026 se le otorgó a Antonio Valdés Herrera, uno de los grandes de la canción ranchera que fue el creador de temas como "Por si voy a morir" y "Esta tristeza mía".

En el apartado de los 50 años se reconoció a exponentes como José María Napoleón y Emmanuel, este último reflexionando en que ser cantante es como ser un piloto: "Si no tienes el coche no lo vas a ganar la carrera".