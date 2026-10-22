Streamers mexicanos más vistos en Kick destacan por su audiencia

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Ante la evolución constante del contenido en redes sociales, Kick ha ganado presencia en la web desde su lanzamiento en 2022 por ser la plataforma donde miles de creadores de contenido establecen conexión directa con sus seguidores por medio de streams.

El formato de las transmisiones en vivo dejó de ser un lugar exclusivo para ver partidas en línea de videojuegos y dar paso a un contenido más orgánico y fluido, donde los streamers interactúan en directo con sus seguidores y cualquier internauta puede convertirse en espectador desde su dispositivo móvil.

Kick gana popularidad en México con contenido en vivo

En ese sentido, dos creadores de contenido mexicanos se han posicionado como las figuras más populares de la plataforma Kick, pues su estilo de vida siempre ligado a la polémica los coloca a la expectativa del público. Se trata de Maestro Shifu y Lonche de Huevito.

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Perfil y alcance de los streamers mexicanos más populares

Maestro Shifu

Adriano Zendejas, mejor conocido en las redes como "Maestro Shifu", es un actor y creador de contenido de 30 años, quien además de tener 11.6 millones de seguidores en TikTok, en la plataforma Kick es el mexicano con los streams más vistos.

De acuerdo con el sitio especializado Stream Charts, Zendejas posee más de 1.3 horas de consumo por semana con más de 960 mil seguidores en su canal.

Cabe mencionar que los retos, experimentos sociales y las polémicas han logrado que el creador de contenido se encuentre en tendencia constantemente al viralizar los clips de sus transmisiones.

Lonche de huevito

Tras viralizar sus colaboraciones con Emma Coronel y participar en el torneo de box Supernova Génesis, Víctor Ordoñez, mejor conocido como Lonche, logró posicionarse como el streamer con más seguidores de Kick con 1.2 millones, según Stream Charts.

En cuanto al tiempo de consumo de los internautas, Ordoñez de 24 años supera las 500 mil horas vistas en la plataforma, al combinar formatos de videojuegos con actividades y retos junto a su grupo de amigos.