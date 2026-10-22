EU emite nuevos lineamientos para solicitudes de asilo en México
Los nuevos lineamientos exigen a solicitantes demostrar que no pueden trasladarse dentro de su país para estar seguros.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- El Departamento estadounidense de Estado está emitiendo nuevos lineamientos para los solicitantes de asilo de países como México, en los que indica que las condiciones ahí no son más peligrosas que en ciertos puntos de EU, reveló este miércoles la cadena CNN, que accedió a los documentos internos.
Departamento de Estado compara violencia en México y EU
En lugar de hacer hincapié en los problemas de derechos humanos y la prevalencia de secuestros y extorsiones que suelen destacarse en las evaluaciones del Departamento de Estado, los lineamientos, distribuidos a los funcionarios que evalúan las solicitudes de asilo, comparan favorablemente las tasas de delitos violentos en México, Honduras, Guatemala y El Salvador con las de ciudades como Baltimore, Houston y Memphis.
Reformas de la administración Trump para solicitudes de asilo
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Según CNN, estos lineamientos forman parte de un esfuerzo más amplio de la administración del presidente Donald Trump por reformar la manera en que los funcionarios de asilo evalúan las solicitudes de los migrantes y limitar quiénes son elegibles para permanecer en EU. Estos nuevos estándares, señala CNN, tendrán "un impacto directo" en las solicitudes de asilo.
Los solicitantes deben demostrar que no pueden o no quieren regresar a su país de origen por un "temor fundado" a ser perseguidos, o porque la situación de violencia pone en peligro sus vidas. Sin embargo, con estos nuevos lineamientos, tendrán más trabajo para demostrar que no pueden trasladarse a otros lugares, dentro de sus propias naciones, para mantenerse a salvo.
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