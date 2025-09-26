‘AMORES PERROS’ CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS

La emblemática cinta ‘Amores Perros’, que conmemora 25 años de su estrenó, celebrará este aniversario con una proyección única en el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más importantes de México, informó este jueves la Secretaría de Cultura federal.

En un comunicado, la dependencia explicó que la función se realizará el próximo lunes 6 de octubre, a las 19:00 hora local (01:00 GMT del 7 de octubre) en el recinto que proyectará la versión con restauración de imagen y sonido que realizaron Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films, a partir del negativo original de cámara de 35 mm, con escaneo a una resolución 4K de 16 bits.

“Considerada como un parteaguas en el cine mexicano contemporáneo, ‘Amores Perros’ es una pieza con un profundo impacto artístico y una mirada crítica de las relaciones humanas, que se refleja en tres historias entrelazadas por un accidente automovilístico”, señaló el texto.

Explicó que la supervisión y aprobación del color se realizó por parte del director, Alejandro González Iñárritu, ganador de cuatro premios Oscar, así como del responsable de fotografía, Rodrigo Priteo.

