K. CAMPOS PIDE PERDÓN A SASHA

Por El Universal

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Kiko Campos, uno de los productores principales de Timbiriche, envía disculpas a Sasha Sokol por haber normalizado la relación que sostuvo con Luis de Llano, cuando ella era menor de edad. Para el músico, resulta vergonzante no haber tenido la consciencia de que lo que la joven atravesaba no era correcto y no debía de ser pasado por alto.

A este respecto, Kiko Campos, compositor de algunas de las canciones más exitosas de Timbiriche , y productor del álbum debut de Sasha, fue cuestionado, por “Posta MX” -y otros medios- acerca de si tenía alguna postura sobre el fallo legal de la SCJN. Serio, Campos accedió a responder a la pregunta, anticipando que él también le debía una disculpa a la cantante pues fue uno de los testigos de la relación que mantuvo con de Llano, pese a la gran diferencia de edad que existía entre ambos. “Es una cuestión bien seria, yo también pido una disculpa, no nada más a Sasha, a toda esa generación, yo me disculpo con todas estas chicas que tuvieron estos acosos y abusos”.

El reconoció que, por esa época, se solía normalizar y, hasta se le celebraba a quienes mantenían un vínculo con personas más jóvenes. 

