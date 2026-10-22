ONU pide a México aclarar identidad de personas localizadas

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum celebró este miércoles que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pasó de criticar a México a felicitarlo por la localización de 16 mil personas desaparecidas, el presidente de ese organismo, Juan Pablo Albán, aclaró que primero debe comprobarse quiénes son esas personas, si regresaron con sus familias o si éstas fueron informadas de su paradero, y advirtió que todavía quedan más de 120 mil por localizar.

ONU pide aclarar identidad de personas localizadas en México

"Nos felicitaron, dijeron que es impresionante el trabajo que se ha hecho", expresó la Mandataria, quien atribuyó los resultados a las reformas legales y al fortalecimiento de las instituciones encargadas de localizar personas desaparecidas.

"Creemos que es a partir de este cambio en las leyes que se hicieron y del trabajo constante de búsqueda que ha realizado la nueva comisionada de Búsqueda (Martha Lidia Pérez Gumecindo). También hay que reconocer; entonces, pasaron de una crítica a una felicitación", declaró en su conferencia.

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La Presidenta reconoció el trabajo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; del titular de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y de la Fiscalía General de la República, así como de las instituciones involucradas en la búsqueda de personas.

Destacó que su gobierno modificó diversas disposiciones legales relacionadas con la desaparición de personas, puso en marcha mecanismos de alerta temprana, realizó una revisión de las bases de datos y sostuvo encuentros con colectivos de familiares.

Precisión del Comité ONU sobre cifras y avances

Sin embargo, en un mensaje publicado en su cuenta de X, Albán precisó el alcance de sus declaraciones del martes ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde reconoció los esfuerzos reportados por las autoridades mexicanas, pero insistió en que los avances no eliminan la obligación de atender la crisis de desapariciones ni de examinar la situación del país mediante los mecanismos internacionales.

"Para que no se tergiversen mis palabras ayer (martes) ante la Tercera Comisión de la Asamblea General: si es verdad que los esfuerzos de México han permitido la localización de 16 mil personas desaparecidas en el último año; es algo que hay que felicitar", escribió.

El presidente del comité hizo tres precisiones sobre las cifras presentadas por el gobierno y sus implicaciones para las familias de las víctimas.

La primera es que las autoridades deben informar quiénes son las personas reportadas como localizadas y aclarar si fueron reintegradas a sus familias o si éstas recibieron información.

La segunda es que, aun cuando se confirmen las 16 mil localizaciones, todavía quedan más de 120 mil personas desaparecidas, por lo que deben seguir los esfuerzos de búsqueda.

La tercera es que, de ser ciertos los resultados anunciados por México, éstos también deben atribuirse a la constancia de las familias buscadoras y a la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Sostuvo que los avances no eximen a la Asamblea General de la ONU de analizar la situación mexicana y, en su caso, adoptar medidas frente a la decisión del comité de remitirle el expediente en abril de 2026.

Insistió en que el reconocimiento a las localizaciones reportadas por México debe acompañarse de información verificable sobre las personas encontradas y sus familias, así como de la continuidad de los esfuerzos nacionales e internacionales para localizar a quienes permanecen desaparecidos.

El presidente del comité dejó en claro que su reconocimiento condicionado a los resultados anunciados por México no significa que haya retirado las preocupaciones del organismo.

*120 mil personas aún se encuentran desaparecidas en México.*