IPN recomienda limpieza profunda para paredes sin pintura

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- El deterioro del aspecto visual en los interiores del hogar suele atribuirse al desgaste de la pintura, cuando en realidad proviene de la acumulación progresiva de partículas de polvo y grasa sobre las superficies. Esta capa invisible apaga los colores y resta iluminación a las habitaciones con el paso del tiempo.

IPN señala que la suciedad acumulada afecta el color y la iluminación de las paredes interiores

De acuerdo con publicaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) enfocadas en el mantenimiento edilicio, es posible restaurar la apariencia original de los acabados arquitectónicos mediante procesos sistemáticos de limpieza profunda que emplean soluciones químicas básicas de uso cotidiano, evitando gastos innecesarios en remodelaciones.

El paso preliminar fundamental para devolver la frescura a los muros consiste en una eliminación exhaustiva de la suciedad en seco. La literatura especializada en conservación de espacios interiores advierte que aplicar humedad sobre una pared cargada de polvo genera un lodo que mancha de forma permanente los poros del acabado.

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La limpieza debe iniciar con despolvado en seco para evitar manchas permanentes en la pintura

Para llevar a cabo la preparación adecuada y el lavado base, la metodología paso a paso establece el siguiente procedimiento:

1. Realizar el despolvado obligatorio colocando un paño de microfibra seco en un jalador y deslizándolo desde el techo hacia el piso para evitar que los residuos caigan sobre las áreas previamente trabajadas.

2. Preparar una solución limpiadora mezclando un litro de agua tibia con media cucharadita de jabón líquido para platos. Adicionalmente, incorporar un chorrito de vinagre blanco ayuda a disolver la grasa acumulada y revitalizar la textura de la superficie.

3. Humedecer una esponja suave o paño blanco, escurrirlo con firmeza para evitar que el exceso de líquido deje aureolas y limpiar mediante movimientos circulares suaves.

Existen zonas vulnerables que concentran suciedad acentuada, como las áreas contiguas a los interruptores de luz o las marcas provocadas por el roce de muebles. Según el sitio especializado en la limpieza del hogar TuHogar.com, la combinación de bicarbonato de sodio con agua forma una pasta abrasiva leve que desprende el material atascado sin erosionar los pigmentos de la pintura.

Para tratar estas zonas localizadas, se aplica la pasta de bicarbonato con un paño sobre el tallón y se retira posteriormente con un trapo húmedo. Como alternativa para rozaduras de calzado o lápiz, la esponja de melamina funciona de manera precisa al usarla húmeda y sin ejercer presión excesiva.

El uso de bicarbonato y vinagre ayuda a eliminar grasa y marcas sin dañar la superficie

Asimismo, los expertos destacan la importancia de realizar una prueba previa en una esquina oculta de la habitación para verificar la resistencia de la pintura antes de proceder con toda la superficie.