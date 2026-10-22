U2 anuncia preventa para tercera fecha en México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Largas filas virtuales, mucho tiempo de espera y sold out en las primeras horas fue lo que ocurrió este miércoles, durante preventa para las dos primeras fechas de U2 en México.

U2 suma tercera fecha en Ciudad de México

Bono y compañía se presentarán los próximos 23 y 26 de febrero en el Estadio GNP de la Ciudad de México; sin embargo, ante la alta demanda, el grupo sumó una tercera presentación para este 28 de febrero, dando así esperanza a los fans.

Detalles y etapas de la preventa para la nueva fecha

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Pero conseguir los boletos para esta nueva fecha tiene su chiste, ya que la preventa (que arranca mañana) tendrá diferentes etapas y diferentes requisitos que incluyen una membresía y hasta registro previo.

La primera oportunidad llegará a las 8:00 horas, con las ventas Feedback y The Hype, dirigidas a integrantes de la comunidad oficial de la banda. Para participar en estas etapas es necesario tener una membresía de pago y el código de acceso correspondiente.

Feedback está dirigido a los suscriptores que cumplían con la antigüedad establecida por la banda, mientras que The Hype contempla a quienes se incorporaron después o reactivaron una membresía vencida. Las cuentas gratuitas de U2.com no permiten acceder a estas preventas.

A las 10:00 horas comenzará la preventa Banamex. Esta es exclusiva para los tarjetahabientes de este banco. Ticketmaster también puede solicitar un código de verificación a la hora de la compra.

La siguiente etapa será la venta para fans, programada para las 12:00 horas. Para participar era necesario registrarse previamente en Ticketmaster y seleccionar la fecha de interés. El acceso se comunica por correo electrónico, pero el registro no garantiza que se consigan entradas. El plazo de inscripción para esta modalidad cerró el domingo 18 de octubre.

Quienes no logren comprar boletos durante las preventas podrán intentarlo en la venta general, que comenzará el viernes 23 de octubre a las 10:00 horas; y en la que se liberarán accesos para los tres conciertos.

¿Qué debes tomar en cuenta antes de comprar?

Ticketmaster recomienda iniciar sesión con anticipación y entrar a la sala de espera aproximadamente 30 minutos antes de que comience la venta. También aconseja utilizar un solo navegador, una pestaña y un dispositivo durante el proceso.

El límite indicado por la boletera es de cuatro boletos por comprador. Sin embargo, ingresar a la fila virtual no garantiza conseguir entradas.

Esta es la lista oficial de precios:

· GNP: 5 mil 270, 7 mil 378 y 8 mil 959 pesos.

· Golden Circle: 6 mil 051 pesos.

· Verde B: 4 mil 375, 5 mil 688 y 6 mil 562 pesos.

· Coca-Cola: 3 mil 135, 4 mil 076 y 4 mil 702 pesos.

· (RED): 3 mil 819 pesos.

· Premier A: 3 mil 819 pesos.

· Premier B: 3 mil 819 pesos.

· Verde C: 2 mil 341, 3 mil 044 y 3 mil 746 pesos.

· BOX: mil 835 pesos.

· PCD: mil 835 pesos.

· Naranja C: mil 597, mil 917 y 2 mil 396 pesos.

Mientras que los paquetes VIP rondan entre los 9 mil 903 pesos y hasta los 22 mil 800 pesos; aunque no se ha dado a conocer su contenido.