IMSS frena modalidad 40 para proteger recursos de pensiones

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- Ante la falta de dinero, el gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), frenó y topó la Modalidad 40 del Sistema de Pensiones para restringir los ahorros para el retiro de los trabajadores y modificar los lineamientos para quienes deseen incorporarse a este régimen.

Acciones de la autoridad

Expertos consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS sobre la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social (Modalidad 40) y las respectivas medidas temporales es una "bomba de tiempo" para las pensiones y un golpe a los trabajadores que buscan un mejor rendimiento y un monto mayor de su pensión.

Además, refirieron que el gobierno no ha sabido administrar los recursos y millones de mexicanos podrían verse afectadas. También alertaron por una profunda crisis económico-financiera para el Seguro Social y movimientos sociales en territorio mexicano, como los que se están viendo en países como Francia.

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Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, como medida temporal y hasta que no se cuente con un análisis en los próximos seis meses, el IMSS topó el salario con el que los empleados pueden incorporarse a la Modalidad 40, al establecer que podrán hacerlo con el último salario al causar baja con un patrón o hasta ese importe más una Unidad de Medida y Actualización (UMA) y restringe los pagos retroactivos, porque determina que las nuevas incorporaciones se realicen exclusivamente a partir de la fecha de la solicitud.

El IMSS aseguró que la Modalidad 40 no desaparece y afirmó que quienes ya están inscritos conservarán sus semanas cotizadas, sus aportaciones y las condiciones de incorporación.

¿Qué declararon los expertos?

Expertos explican que este acuerdo es ilegal, pues primero se tuvo que pasar por una reforma legal.

Bomba de tiempo

"Son una bomba de tiempo económico-financiera las pensiones tributarias; es decir, las del ISSSTE, las del IMSS, todas las pensiones son una bomba de tiempo porque nada más para 2027 representan 6.3% del PIB, y si a eso le sumas las Pensiones del Bienestar es un caldo de cultivo para una profunda crisis económico-financiera para el Seguro Social.

"Y si a eso le multiplicas las demandas del sector trabajador, del sector salud que están exigiendo 10% de aumento directo al salario, pues evidentemente no están saliendo las cuentas para 2027", declaró el jurista Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados "Foro de México".

Sobre si estamos ante una nueva medida para que se garantice la sostenibilidad del sistema o ante el comienzo de mayores restricciones para quienes buscan una mejor pensión, Jiménez Martínez respondió que "vamos a ser testigos de que el sistema de pensiones en México, al menos las pensiones tributarias, van a sufrir graves cambios de forma y de fondo en el contexto económico financiero, ya que para las finanzas públicas de un gobierno que no sabe administrar el dinero de los mexicanos es insostenible en los próximos cinco años".

Cuestionado sobre si es una medida totalmente ilegal, indicó que si no se justifica legislativamente y no se abren los foros de discusión y unificación de criterios con los sectores obrero-patronales, especialistas en materia de seguridad social y con las afores, "estamos en una delgada línea de que el gobierno federal pase por alto y viole este derecho constitucional.

"El gobierno es un pésimo administrador y, en vez de invertir en fondos que generen utilidades, en vez de estimular al sector patronal para que genere más empleos formales y se contrate a más trabajadores y con ello tengan la solvencia o la sustentabilidad necesaria, evidentemente han hecho todo lo contrario", apuntó.

Para el abogado fiscalista Tulio Salanueva Brito es un atropello a los derechos de los trabajadores porque va en contra de lo que dice la ley.

"En este atropello está dando la cara el IMSS, pero detrás de esto estaría también el gobierno", dijo al también señalar "sin duda" una mala administración de los recursos por parte de las autoridades.

"Indudablemente se trata de una mala administración, de una ligereza en la resolución de un problema financiero porque al último que se debería afectar, en todos los casos, sería al trabajador. Sin duda es una bomba de tiempo", externó.

Mencionó que el atentar contra los derechos de los trabajadores a las pensiones podría desencadenar protestas como las que se ven en Francia por las pensiones.

El también presidente de la Comisión de Fomento Empresarial, Comercio Exterior y Seguridad Social del Colegio Nacional de Abogados "Foro México" mencionó que en todo acuerdo y en toda modificación debe haber una exposición de motivos, pero en lo publicado en el DOF no se tiene. "Por ese solo hecho es para considerarlo un acto arbitrario", dijo.

Explicó además que las personas afectadas podrían acceder a un juicio de amparo o a un juicio administrativo ante un tribunal federal.

Leticia Alcántara, periodista y asesora en educación financiera y pensiones, comentó que muchas personas comenzaron a hacer estrategias a través de la modalidad 40 para incrementar su pensión, pero "el IMSS ya no tiene dinero para pagar esas pensiones.

"El tema de las pensiones no nada más es algo que le pegue al IMSS, finalmente el que le da dinero al IMSS es el gobierno federal, y el gobierno federal también anda cojeando no sólo por las pensiones contributivas, sino también por las no contributivas, que son las del Bienestar que anda otorgando. Es de verdad una bomba de tiempo, insistió.

"Por eso está metiendo ese freno con estas nuevas disposiciones, porque ya se dio cuenta de que no va a ser posible pagar pensiones tan altas", mencionó al indicar que 60% de los recursos que recibe el IMSS se va al pago de pensiones, y "obviamente no tiene los recursos que le alcancen" ante una población que envejece.

"Y aunque dice que tiene reservas para 2042, lo cierto es que ya tiene problemas económicos y por eso está haciendo esto, para empezar a frenar el pago de pensiones", agregó.

*6.3 millones de jubilados y pensionados existen adscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

*2026 el costo de las pensiones en el IMSS es de 1 billón 42 mil millones de pesos en este año.

*2027 el costo de las pensiones proyectado para el próximo año es de 1 billón 136 mil millones de pesos.

*272 mil personas están inscritas en la llamada Modalidad 40 para mejorar su pensión.

*Expertos dicen que el gobierno no ha sabido administrar los recursos.