Sheinbaum revisa programa Vivienda para el Bienestar con gobernadores

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con gobernadores y alcaldes, con quienes revisó resultados del programa Vivienda para el Bienestar.

Revisión del programa Vivienda para el Bienestar por Sheinbaum

"Acordamos agilizar trámites y reforzar la coordinación de los tres órdenes de gobierno", mencionó Sheinbaum Pardo en un mensaje en sus redes sociales.

"Este noble programa avanza en la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, en beneficio de 12 millones de familias mexicanas", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, publicó una foto del encuentro en el Salón Tesorería con los gobernadores y alcaldes también de oposición, con la ausencia de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, con quien apenas rechazó tener un pacto ante el caso de los agentes de la CIA.

En la mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que revisaría la simplificación de trámites con mandatarios estatales y presidentes municipales.

"El objetivo son los trámites, disminuir trámites, y que todos cooperemos tanto en la construcción de Vivienda del Bienestar, como en otros trámites que son necesarios para seguir acelerando la inversión en México", dijo la Mandataria.

Participación de funcionarios y reacciones de gobernadores

En la reunión de este miércoles también participó José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Sobre el encuentro, Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, aseguró a su salida que fue una excelente reunión de alcaldes y gobernadores con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se hizo un llamado a avanzar en el plan de vivienda.

A su llegada, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confió en lograr avances con la presidenta Sheinbaum en temas prioritarios como vivienda y salud.

El gobernador priista de Durango, Esteban Villegas, compartió que seguirá trabajando en equipo con el gobierno federal y los municipios "para que más familias tengan acceso a una casa propia y, al mismo tiempo, generar empleos en nuestro estado".

A su vez, Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero por Morena, abundó que se abordaron mecanismos para agilizar los procesos administrativos, como el trámite único y la ventanilla única para proyectos de vivienda social.