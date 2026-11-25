Muerte de Valentín Elizalde: último corrido en concierto
Alejandro Lira explicó que el corrido
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A 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, uno de los episodios más comentados alrededor de su muerte sigue generando preguntas: ¿realmente el corrido "A mis enemigos" fue la razón por la que lo mataron?
La canción quedó envuelta en versiones que la relacionaban con Joaquín "El Chapo" Guzmán y el Cártel de Sinaloa, pero su compositor, Alejandro Lira, contó una historia muy distinta sobre el origen de uno de los temas más conocidos del llamado "Gallo de Oro".
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La madrugada del 25 de noviembre de 2006, el cantante fue asesinado a balazos en Reynosa, Tamaulipas, después de ofrecer una presentación. Desde entonces, una de las teorías más difundidas apuntó a que el corrido, interpretado en su última presentación, presuntamente desencadenado su muerte.
Sin embargo, con el paso de los años han salido a la luz detalles que ponen en duda esa versión. Tanto en entrevistas como en la docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro, se ha explicado cómo nació realmente el polémico corrido y de dónde surgieron las especulaciones que lo rodearon.
-----¿A quién estaba dedicada realmente la canción "A mis enemigos"?
Contrario a lo que durante años se comentó, "A mis enemigos" no fue escrita como una amenaza entre integrantes de grupos criminales. Alejandro Lira explicó que la inspiración surgió de un problema personal con un locutor de radio que, según relató, acostumbraba hablar mal de él y de su trabajo.
Las constantes indirectas que escuchaba al aire terminaron por colmar su paciencia. Ante el enojo que le provocaban aquellos comentarios, decidió tomar papel y pluma para expresar lo que sentía a través de una canción.
Lo que comenzó como una manera de responder a las críticas terminó convirtiéndose en uno de los corridos más reconocidos del repertorio de Valentín. De acuerdo con el compositor, la letra quedó lista en aproximadamente 20 minutos, pues escribió el tema impulsado por la molestia que le generaba aquel locutor.
-----¿Cómo llegó "A mis enemigos" a manos de Valentín Elizalde?
La historia de cómo el corrido llegó al cantante también tiene un detalle poco conocido. Lira recordó que fue invitado a la fiesta de cumpleaños de Valeria, la segunda hija de Valentín Elizalde.
Durante la celebración tuvo oportunidad de enseñarle la composición. El intérprete quedó sorprendido por la letra y decidió llevarla al estudio para grabarla.
Así fue como "A mis enemigos" terminó formando parte de Vencedor, álbum lanzado en 2006, el mismo año en que ocurrió el asesinato del cantante.
La popularidad del tema creció todavía más después de su muerte, cuando comenzaron a circular distintas interpretaciones sobre el significado de sus versos y una supuesta relación con personajes del narcotráfico.
Una de las versiones más extendidas señalaba que el corrido contenía un mensaje dirigido a un integrante del Cártel de Sinaloa, particularmente a Joaquín "El Chapo" Guzmán. Esta interpretación alimentó durante años la teoría de que Valentín habría sido asesinado por interpretar la canción durante su última presentación, sin embargo, Alejandro desminitó también esa versión.
¿Qué dice la canción "A mis enemigos" de Valentín Elizalde?
Y esta va pa toda la bola de envidiosos
Ahija, ¿de qué se murieron los quemados?
Siguen ladrando los perros
Señal que voy avanzando
Así lo dice el refrán
Para aquellos que andan hablando
De la gente que trabaja
Y que no andan vacilando
Al que no le vino el saco
Pídalo a su medida
Conmigo no andan jugando ¿Pa que se arriesgan la vida?
Traigo una superpatada
Y los traigo ya en la mira
Para hablar a mis espaldas
Para eso se pintan solos
Porque no me hablan de frente
Acaso temen al mono
Ya saben con quién se meten
Vengan a rifar la suerte
Y échele, compa Lira, puro Navojoa, municipio de Guasave
A mí nadie me dio nada
Todo lo que tengo es mío
Con el sudor de mi frente
He logrado lo que he querido
Solo la vida les debo
A mis padres tan queridos
Navojoa, cómo te quiero Guasave, tierra querida
Siempre que me ando paseando
Los extraño sin medida
Luego llego de pasada
A visitar mi familia
Sigan chillando culebras
Las quitaré del camino
Y a los que en verdad me aprecian
Aquí tienen a un amigo
Ya les canté este corrido
A todos mis enemigos.
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