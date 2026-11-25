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A 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, uno de los episodios más comentados alrededor de su muerte sigue generando preguntas: ¿realmente el corrido "A mis enemigos" fue la razón por la que lo mataron?

La canción quedó envuelta en versiones que la relacionaban con Joaquín "El Chapo" Guzmán y el Cártel de Sinaloa, pero su compositor, Alejandro Lira, contó una historia muy distinta sobre el origen de uno de los temas más conocidos del llamado "Gallo de Oro".

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La madrugada del 25 de noviembre de 2006, el cantante fue asesinado a balazos en Reynosa, Tamaulipas, después de ofrecer una presentación. Desde entonces, una de las teorías más difundidas apuntó a que el corrido, interpretado en su última presentación, presuntamente desencadenado su muerte.Sin embargo, con el paso de los años han salido a la luz detalles que ponen en duda esa versión. Tanto en entrevistas como en la docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro, se ha explicado cómo nació realmente el polémico corrido y de dónde surgieron las especulaciones que lo rodearon.-----¿A quién estaba dedicada realmente la canción "A mis enemigos"?Contrario a lo que durante años se comentó, "A mis enemigos" no fue escrita como una amenaza entre integrantes de grupos criminales. Alejandro Lira explicó que la inspiración surgió de un problema personal con un locutor de radio que, según relató, acostumbraba hablar mal de él y de su trabajo.Las constantes indirectas que escuchaba al aire terminaron por colmar su paciencia. Ante el enojo que le provocaban aquellos comentarios, decidió tomar papel y pluma para expresar lo que sentía a través de una canción.Lo que comenzó como una manera de responder a las críticas terminó convirtiéndose en uno de los corridos más reconocidos del repertorio de Valentín. De acuerdo con el compositor, la letra quedó lista en aproximadamente 20 minutos, pues escribió el tema impulsado por la molestia que le generaba aquel locutor.-----¿Cómo llegó "A mis enemigos" a manos de Valentín Elizalde?La historia de cómo el corrido llegó al cantante también tiene un detalle poco conocido. Lira recordó que fue invitado a la fiesta de cumpleaños de Valeria, la segunda hija de Valentín Elizalde.Durante la celebración tuvo oportunidad de enseñarle la composición. El intérprete quedó sorprendido por la letra y decidió llevarla al estudio para grabarla.Así fue como "A mis enemigos" terminó formando parte de Vencedor, álbum lanzado en 2006, el mismo año en que ocurrió el asesinato del cantante.La popularidad del tema creció todavía más después de su muerte, cuando comenzaron a circular distintas interpretaciones sobre el significado de sus versos y una supuesta relación con personajes del narcotráfico.Una de las versiones más extendidas señalaba que el corrido contenía un mensaje dirigido a un integrante del Cártel de Sinaloa, particularmente a Joaquín "El Chapo" Guzmán. Esta interpretación alimentó durante años la teoría de que Valentín habría sido asesinado por interpretar la canción durante su última presentación, sin embargo, Alejandro desminitó también esa versión.¿Qué dice la canción "A mis enemigos" de Valentín Elizalde?Y esta va pa toda la bola de envidiososAhija, ¿de qué se murieron los quemados?Siguen ladrando los perrosSeñal que voy avanzandoAsí lo dice el refránPara aquellos que andan hablandoDe la gente que trabajaY que no andan vacilandoAl que no le vino el sacoPídalo a su medidaConmigo no andan jugando ¿Pa que se arriesgan la vida?Traigo una superpatadaY los traigo ya en la miraPara hablar a mis espaldasPara eso se pintan solosPorque no me hablan de frenteAcaso temen al monoYa saben con quién se metenVengan a rifar la suerteY échele, compa Lira, puro Navojoa, municipio de GuasaveA mí nadie me dio nadaTodo lo que tengo es míoCon el sudor de mi frenteHe logrado lo que he queridoSolo la vida les deboA mis padres tan queridosNavojoa, cómo te quiero Guasave, tierra queridaSiempre que me ando paseandoLos extraño sin medidaLuego llego de pasadaA visitar mi familiaSigan chillando culebrasLas quitaré del caminoY a los que en verdad me aprecianAquí tienen a un amigoYa les canté este corridoA todos mis enemigos.