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El Congreso del Estado tiene 217 trabajadores contratados por honorarios, 133 más que en 2015, y un gasto mensual de 4.9 millones de pesos.

Ante los cuestionamientos por el crecimiento de esta nómina, Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no pudo justificar la cantidad de contrataciones ni explicar qué funciones desempeña el personal; pidió tiempo para revisar las cifras.

El legislador dijo que hablará con el encargado del área de Finanzas, Enrique Gerardo Ortiz Hernández, para analizar el tema y aseguró que el personal contratado realiza trabajos y presta servicios en beneficio del Congreso.

Sin embargo, no detalló cuáles son esas actividades ni presentó información sobre los mecanismos para supervisar su cumplimiento.

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De acuerdo con la organización Ciudadanos Observando, una revisión de las últimas cinco legislaturas, con información de la Plataforma Estatal de Transparencia, documentó que el número de personas contratadas por honorarios pasó de 84 en 2015 a 217 al cierre de agosto de 2026. Esto representa un incremento de 158 por ciento, equivalente a 133 contrataciones adicionales.

Otro de los señalamientos es que los contratos identifican a todo el personal bajo el puesto de "auxiliares generales administrativos", sin especificar las funciones que desempeñan. Entre las percepciones más altas se encuentra la de José Nicolás Albarrán García, con 52 mil 595 pesos brutos mensuales; Nora Rubí Salinas Bocanegra y María Genoveva Ibarra González perciben 47 mil pesos brutos cada una.

Cuestionado sobre si el gasto en honorarios es excesivo y si existe austeridad en el Poder Legislativo, García Castillo sostuvo que las contrataciones forman parte de la dinámica de trabajo de cada diputado.

Aseguró que buscan reducir los gastos en todos los rubros, pero no explicó por qué la actual Legislatura requiere más del doble de personal que en 2015 ni cómo se garantiza que los 217 trabajadores cumplan con las actividades por las que reciben recursos públicos.