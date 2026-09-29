Entre éxitos y polémicas, Ninel Conde llega a los 50 años

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Ninel Conde cumple 50 años convertida en una de las figuras más reconocibles del entretenimiento mexicano. Actriz, cantante y conductora, ha construido una trayectoria de más de tres décadas entre telenovelas, escenarios y programas de televisión.

Su carrera en la pantalla comenzó en los años 90 y poco a poco consiguió papeles que la acercaron al público, sin embargo, uno de sus personajes más recordados llegó con "Rebelde", donde interpretó a Alma Rey, madre de Roberta Pardo, personaje interpretado por Dulce María.

Trayectoria actoral y reconocimientos

Posteriormente participó en producciones como "Fuego en la sangre", donde dio vida a Rosario, además de "Mar de amor", "Porque el amor manda" y "En tierras salvajes". Cada uno de estos proyectos ayudó a mantenerla como un rostro constante de la televisión.

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Otro papel importante llegó con "El señor de los cielos", serie en la que interpretó a Evelina López. Su participación en la producción de Telemundo amplió su presencia internacional y la acercó a una audiencia más allá de México.

Su trayectoria actora la han llevado a ser reconocida con distintos galardones. En 1999 recibió el Sol de Oro como Actriz Revelación por "Catalina y Sebastián" y las Palmas de Oro como Mejor Actriz Revelación por la obra "Mujeres frente al espejo".

Posteriormente obtuvo otro Sol de Oro por Trayectoria Profesional, reconocimiento relacionado con su participación en "Como en el cine". Además, su carrera musical consiguió una nominación al Latin Grammy 2004 en la categoría de Mejor Álbum Grupero por su disco "Ninel Conde".

Carrera musical y presencia en reality shows

Paralelamente a la actuación, Conde desarrolló una carrera como cantante dentro de los géneros grupero y regional mexicano. A lo largo de los años lanzó diversos discos y realizó presentaciones que consolidaron esta faceta de su trayectoria.

Uno de sus logros en la música fue obtener una nominación a los Latin Grammy, mientras que en televisión también participó en formatos como "La Casa de los Famosos México", "Gran Hermano" y "Mira quién baila".

Vida personal y proyectos actuales

Fuera de los reflectores, su vida personal también ha ocupado titulares. Su relación con Giovanni Medina derivó en una disputa pública por la convivencia y custodia de su hijo Emmanuel, situación que llegó a los tribunales.

Años después, su matrimonio con Larry Ramos volvió a colocarla en el centro de la atención. El empresario fue señalado en Estados Unidos por presunto fraude, mientras Conde aseguró que desconocía sus actividades y negó cualquier participación.

A sus 50 años, Ninel Conde continúa activa en televisión. Actualmente forma parte de "Top Chef VIP 5", reality de Telemundo en el que las celebridades ponen a prueba sus habilidades culinarias.

Además, protagoniza la docuserie "Ninel Conde: Sin Filtro", producción de cuatro episodios que muestra aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo sus facetas como madre, esposa y empresaria, que se puede ver a través de la plataforma de ViX.