Enrique Inzunza deja bancada Morena en el Senado
El senador decidió separarse del grupo el pasado 26 de agosto
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El pleno de la Cámara de Senadores fue informado de que Enrique Inzunza dejó de pertenecer oficialmente a la bancada de Morena.
En un oficio del coordinador de Morena, Ignacio Mier, se informó de la decisión luego de que el propio Inzunza decidió separarse del grupo el pasado 26 de agosto.
Se prevé que en los próximos días se le quite la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos al senador sin partido, Enrique Inzunza, quien es señalado en Estados Unidos de presuntos vínculos con el narco.
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