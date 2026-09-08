logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Enrique Inzunza deja bancada Morena en el Senado

El senador decidió separarse del grupo el pasado 26 de agosto

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 12:41 p.m.
A
Enrique Inzunza deja bancada Morena en el Senado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El pleno de la Cámara de Senadores fue informado de que Enrique Inzunza dejó de pertenecer oficialmente a la bancada de Morena.

      En un oficio del coordinador de Morena, Ignacio Mier, se informó de la decisión luego de que el propio Inzunza decidió separarse del grupo el pasado 26 de agosto.

      Se prevé que en los próximos días se le quite la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos al senador sin partido, Enrique Inzunza, quien es señalado en Estados Unidos de presuntos vínculos con el narco.

      LEA TAMBIÉN

      Ariadna Montiel se deslinda de Rocha Moya e Inzunza en Sinaloa

      En Sinaloa, Montiel explicó que la asignación de escoltas a Imelda Castro fue acordada por los partidos en alianza.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Enrique Inzunza deja bancada Morena en el Senado
      Enrique Inzunza deja bancada Morena en el Senado

      Enrique Inzunza deja bancada Morena en el Senado

      SLP

      El Universal

      El senador decidió separarse del grupo el pasado 26 de agosto

      Julieta Ramírez niega que sea investigada en EU
      Julieta Ramírez niega que sea investigada en EU

      Julieta Ramírez niega que sea investigada en EU

      SLP

      El Universal

      Desmiente investigación y atribuye acusaciones a una campaña política en su contra

      Prueba PISA tiene sus limitaciones: Sheinbaum
      Prueba PISA tiene sus limitaciones: Sheinbaum

      Prueba PISA tiene "sus limitaciones": Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Presenta sesgos al no considerar los contextos específicos de cada nación

      Gobernadores debe tener nacionalidad mexicana, insiste Sheinbaum
      Gobernadores debe tener nacionalidad mexicana, insiste Sheinbaum

      Gobernadores debe tener nacionalidad mexicana, insiste Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Destacó ejemplos históricos y la importancia de evitar injerencias extranjeras en la política