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El universo cinematográfico de David Lynch, uno de los realizadores más icónicos en la historia del cine, llegará al teatro.

Este fin de semana en el Museo Anahuacalli aparecerán personajes de "Twin Peaks", "Wild at heart" y "Mulholland drive" como parte de "Club Silencio", obra de teatro que tendrá cuatro funciones en esta ocasión y un número similar a mediados de diciembre.

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El elenco está integrado por Asur Zagada, ganadora del Ariel a Mejor Actriz por "El traspatio", Bernardo Benítez y Valentina Martínez Galllardo, quien también es la directora.El concepto es meter al público como si estuvieran viendo un rodaje en vivo."Es un homenaje a Lynch, es una obra de teatro paisajista en el que estanos retomando sobre todo películas como "Terciopelo azul", "El lado oscuro del camino" e "Imperio" y hacemos un juego metaficcional donde todo el tiempo los espectadores van a estar en un set de filmación y vamos a estar trasladándonos por locaciones dentro del mismo Anahuacalli", detalla Zagada."Club Silencio" se logra tras casi un año de investigación, surgido a partir de la filmografía de Lynch y el trabajo en espacios reales.Es un proyecto apoyado por el Sistema de Apoyos a a la Creación y Proyectos Culturales. La entrada es gratuita con cupo limitado, teniendo que registrarse en una liga que se pondrá en la cuenta de instagram de lajusticierateatro."Podrá verse la realidad de los actores mientras filman y tras cámara. La directora trabaja tomando los espacios exteriores y eso de principio lo hace interesante", indica Zagada.Lynch solía decir la frase "hay que fijarse en la dona, no en el agujero", para explicar lo importante de lo concreto y el fondo de las cosas. Estuvo nominado en cuatro ocasiones al Oscar, sin jamás ganarlo en forma, pero en 2020 la Academia decidió otorgarle el Honorario por su trayectoria.Tuvo algunas participaciones como actor, siendo quizá la más recordada por cercanía, en "Los Fabelman" de Steven Spielberg. En la cinta interpretó al director y productor John Ford ("Qué verde era mi valle" y "El hombre quieto").Meses antes de fallecer, el año pasado, Lynch reveló que tenía un enfisema, una enfermedad pulmonar crónica, debido a "muchos años de fumar". Cuando murió no se dijeron las causas del deceso.