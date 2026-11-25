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En respuesta a la inconformidad y la amenaza de boicot de los productores locales de café de Chiapas, Nestlé México dijo que buscará mantener los precios del café verde tipo robusta y arábica.

Nestlé México reafirma compromiso con productores locales

La firma suiza aseguró que "priorizan la compra de café a productores locales con precios superiores al mercado internacional", a pesar de la caída internacional del grano.

"Con el compromiso de priorizar la compra local del café y beneficiar a los productores que operan bajo estándares éticos y sustentables, Nestlé México dio a conocer que en su plan de compra 2026-2027 buscará mantener los precios del café verde (robusta y arábica) por arriba de los precios internacionales...", añadió.

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Expuso que los precios de esas dos mezclas de café se determinan de acuerdo con las bolsas internacionales de Londres y Nueva York, bolsas que actualmente reflejan "un entorno de caída" del grano.

Dijo que se compromete a superar el volumen de compra anual del año pasado, considerando la oferta que existe de dicho grano en el mercado local.

Productores de Chiapas amenazan boicot a Nestlé

Explicó que, al pretender aumentar las adquisiciones, beneficiarán "a miles de cafeticultores de la zona sureste del país".

"Cabe destacar que el compromiso de la empresa con los cafeticultores mexicanos se ha visto materializado desde 2010 con la implementación de Plan Nescafé, una iniciativa global de sustentabilidad impulsada por Nestlé, cuyo propósito es transformar la producción de café en un modelo más próspero, resiliente y respetuoso con el medio ambiente", añadió.

La empresa aseguró que trabajan cercanamente con productores de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero, a quienes se les ofrece "asistencia técnica, capacitación y diversos apoyos para mejorar la productividad de sus parcelas bajo sistemas agroforestales".

A inicios de la semana, un grupo de campesinos chiapanecos realizó una movilización para anunciar un boicot contra la empresa suiza.

Los productores aseguraron que la compañía redujo el pago de la cosecha de 60 a 43 pesos el kilogramo, lo que afectará a 165 mil familias de una veintena de municipios de Chiapas.

Al respecto, la firma explicó que comprará por arriba del precio del mercado, además de que "continuará impulsando acciones orientadas a fortalecer la productividad y resiliencia de los cafeticultores, que incluyen capacitación y asistencia técnica, esquemas de financiamiento para fertilizantes y otros insumos, distribución de plantas y evaluación de nuevas variedades con características de resistencia a la sequía y alta productividad".

Añadió que fomentarán "la participación de las nuevas generaciones en el desarrollo de las comunidades cafetaleras, contribuyendo así a fortalecer la sostenibilidad y el futuro de la caficultura mexicana en el largo plazo".