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En las últimas horas se ha vuelto viral en redeS sociales un video que muestra a la secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López-Malo, atendiendo una llamada telefónica en plena conferencia de prensa sobre una nueva experiencia en el zoológico Africam Safari.

Las imágenes fueron captadas el martes 24 de noviembre y muestran a la integrante del gabinete de Alejandro Armenta sentada mientras intenta hablar por el celular de forma discreta.

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Cuando la maestra de ceremonias anuncia su presencia, López-Malo realiza un gesto de desagrado, se pone de pie, sonríe y saluda a los presentes, para posteriormente volverse a sentar y continuar con su llamada.En la grabación se puede observar que incluso cuando una de las personas que la acompañaba en el podio estaba hablando, ella continuaba hablando por su celular e incluso jugando con un folder.Otro video que también fue compartido en redes sociales muestra a Carla López-Malo realizando lo que parece ser un paseo en bicicleta; sin embargo, también se le puede apreciar llamando por su celular mientras comienza el recorrido.El actuar de la secretaria de Turismo causó comentarios y críticas de los usuarios de redes sociales, quienes señalaron que fue una total falta de respeto y exigieron una disculpa pública para los colaboradores del parque."Secretaria, en cuerpo estuviste ahí, pero tu atención estuvo en la llamada telefónica" y "Sólo para la foto soltaste el celular, que falta de respeto de tu parte" fueron algunos de los comentarios.Posterior al evento, la funcionaria compartió en sus redes sociales fotografías y videos donde señaló que fue a Africam Safari a ser testigo de la nueva experiencia denominada UMBRAL donde se integra la tecnología, innovación y sostenibilidad para conectar con la naturaleza."¡Muchas felicidades al equipo de Africam Safari por seguir apostando por Puebla y crear nuevas razones para visitarnos!"Los usuarios aprovecharon también dicha publicación para cuestionar su actitud en la rueda de prensa, por lo que la funcionaria eliminó y restringió los comentarios.Cabe señalar que apenas el pasado 1 de noviembre López-Malo reasumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla luego de que concluyera la licencia temporal que solicitó el pasado 17 de octubre para incorporarse a las actividades de Gabriela Sánchez Saavedra, quien buscaba la candidatura de Morena a la alcaldía de Puebla capital.De acuerdo con medios locales, esta no es la primera vez que la Secretaria de Turismo es criticada en redes sociales.En octubre de 2026 compartió un video musicalizado con la canción "Superestrella" de la cantante Aitana donde se podía apreciar que fue grabado en oficinas gubernamentales, en horario laboral y con colaboradores de la dependencia. La grabación fue eliminada luego de las críticas.En septiembre, López-Malo fue expuesta acudiendo a una boda en Asturias, España, mientras en sus redes sociales señalaba que se encontraba en un evento público en el mercado 16 de marzo ubicado en el municipio de Tehuacán en Puebla.Otro evento ocurrió cuando fue exhibida usando unas sandalias de lujo de la marca Hermés, cuyo costo supera los 22 mil pesos.