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En un cateo a un inmueble bajo resguardo de la Guardia Nacional en la colonia Francisco I Madero, de la ciudad de Mazatlán, agentes federales de investigación aseguraron cuatro felinos, cuatro pavorreales, cinco vehículos y un remolque, por lo que todo lo encontrado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Denuncia anónima motiva cateo en Mazatlán

De acuerdo con una denuncia anónima ciudadana que reportó constantes rugidos de fieras en un domicilio, elementos de las fuerzas federales se desplazaron al sitio señalado y lograron escuchar los rugidos de felinos y sonidos de diversas aves, por lo que procedieron a resguardar el lugar.

Autorización judicial y cateo en colonia Francisco I Madero

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El agente del Ministerio Público Federal obtuvo la autorización judicial para inspeccionar el inmueble de la colonia Francisco I Madero, en el puerto, por lo que elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal procedió al cateo.

Los agentes de investigación y demás personal localizaron en el inmueble cuatro felinos y cuatro pavorreales, así como cinco vehículos y un remolque, por lo que todo lo asegurado en esa casa fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal para que abra las investigaciones respectivas sobre el origen de los animales.