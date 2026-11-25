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Días después de que los usuarios de Telcel registraron fallas en el servicio de internet, mensajería y llamadas de telefonía móvil, la empresa informó que habrá bonificaciones para compensar las afectaciones.

Telcel anuncia compensaciones por falla en servicio

Lo anterior como una forma de reparar el daño que tuvieron los usuarios de prepago y pospago el pasado viernes, quienes alrededor de las 11 de la mañana perdieron el servicio y cuyos efectos se extendieron a la tarde, en algunos casos.

"Telcel informa que realizará una bonificación voluntaria y de forma automática a los usuarios de prepago y pospago que resultaron afectados por la falla registrada el pasado viernes 20 de noviembre", dijo.

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A los usuarios de prepago se les darán 300 Megabites (MB) adicionales, que serán abonados automáticamente en los próximos días y cuya aplicación será notificada mediante un mensaje de texto (SMS).

Mientras que, a los de pospago se les darán 500 MB extras que se observarán en los estados de cuenta en los próximos ciclos de facturación.

"En ambos casos, los usuarios afectados recibirán la bonificación, que tendrá una vigencia de 30 días naturales, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Detalles de la falla y acciones de Telcel

"Telcel ofrece disculpas por los inconvenientes ocasionados, agradece la confianza y preferencia de sus usuarios y reitera su compromiso de continuar invirtiendo en su red para brindar un servicio de calidad", explicó.

Recordó que "durante los trabajos de ampliación de capacidad de nuestra red, se presentó una falla que afectó el servicio de algunos usuarios en localidades de la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y el Estado de México. Una vez identificada y solucionada la causa del incidente, el servicio fue restablecido de manera gradual".