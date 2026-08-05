Ya acampan para shows de la Fenapo (fotos)

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Afuera de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) ya se forman para apartar un lugar lo más cercano posible para los shows del Teatro del Pueblo.

De acuerdo con la información recabada y fotos dadas a conocer por el patronato, a poco menos de 48 horas del arranque del evento, los primeros fans ya llegaron a acampar al exterior del recinto ferial.

Los jóvenes buscan asegurar su lugar en los conciertos de Mötley Crüe, Bizarrap, Gloria Trevi, Kenia Os, Katy Perry y otros.

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Al menos unas 10 casas de campaña ya se observan sobre la entrada principal de la Fenapo, misma que se llevará a cabo del 7 al 30 de agosto.