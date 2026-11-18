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El director y cineasta independiente Joey Lever publicó este miércoles el avance oficial de su nuevo proyecto animado Littlefoot, en español Pie Pequeño, que busca reconocer el legado de esta caricatura que marcó a distintas generaciones.

Littlefoot: homenaje y reinvención del clásico

En el marco del 38° aniversario por el estreno de la cinta "Pie Pequeño en busca del valle encantado", Lever afirmó que esta iniciativa de tres años de trabajo se trata de un homenaje "verdaderamente especial" para el pequeño dinosaurio.

El cortometraje independiente animado en 3D fue producido por la compañía Imora Pictures y tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Su estreno oficial está previsto para 2027, de manera gratuita en la plataforma de YouTube.

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Características y mensaje del cortometraje

¿En qué consiste Littlefoot? Este cortometraje animado en CGI busca reinventar la imagen de la clásica caricatura, con un estilo realista y cinematográfico, con la finalidad de rendir tributo a aquella historia que marcó los corazones de los espectadores en 1988 y a los personajes que formaron parte de su infancia.

"Es una carta de amor a las historias que se quedan con nosotros, las personas que les dan vida, y lo que puede pasar cuando un grupo de personas se niegan a renunciar a un sueño", escribió el director británico Lever en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con el director, esta iniciativa es un proyecto elaborado por fans para fans, y no busca reemplazar el material original. "En una época donde todo parece digital, rápido y efímero, quisimos bajar el ritmo y recordarle al público lo que se siente al volver a maravillarse", sentenció.

La película original, dirigida por Don Bluth y estrenada el 18 de noviembre de 1988, sigue a un joven dinosaurio cuello largo, que, tras perder a su madre a manos de un depredador, se ve envuelto en un peligroso viaje hacia el mítico Gran Valle, donde en el camino encuentra grandes amistades y retos.

La saga obtuvo tal éxito entre el público que cuenta con un total de 14 películas animadas, una serie de televisión con 26 episodios y 14 videojuegos educativos oficiales, para PC, PlayStation, Game Boy Color y Game Boy Advance.

Por su parte, este cortometraje fue creado por un pequeño equipo integrado por artistas, animadores y especialistas en sonido. La estética visual empleada en el proyecto prioriza el carácter y la nitidez de la silueta de los personajes, con texturas orgánicas, luz natural y efectos climáticos únicos.

"La historia refleja una verdad universal: la familia no solo es aquella con la que nacemos, sino también la que encontramos en el camino. En un mundo que puede resultar incierto y abrumador, la película nos recuerda que la conexión, la memoria y el amor nunca desaparecen del todo. Evolucionan. Resuenan. Nos impulsan hacia adelante", escribe Imora Pictures.