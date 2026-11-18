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Mauricio Ochmann celebró su cumpleaños 49 en familia y muy agradecido, el actor compartió en redes algunas fotos y momentos de este cumpleaños en el que estuvo junto a su hija Kailani, fruto de su relación con Aislinn Derbez.

Mauricio Ochmann celebra cumpleaños 49 en familia

Este 2026, Mauricio y Aislinn han dado mucho de qué hablar, ha sonado fuerte la versión de una reconciliación entre ellos, los rumores han ido tomando más fuerza desde que promocionaron juntos la película "Hasta el fin del mundo".

Rumores de reconciliación tras promoción de película

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Y aunque han sido captados juntos y muy cariñosos, ellos han preferido dejar todo en un misterio que sus fans alimentan con cada foto, cada comentario que comparten en redes; en Instagram, Mauricio agradeció un año más lleno de amor.

"Agradecido por un año más rodeado del amor y la luz de seres que amo profundamente!! Sigamos celebrando la vida por siempre", se lee; su mensaje lo compartió con un par de fotos junto a Kailani, su hija, y junto a Aislinn.

Aislinn Derbez no se quedó atrás, y subió a sus historias una foto en la que aparece junto a Mauricio, Kailani y Lorenza, la hija mayor de Ochmann que tiene 22 años y vive en Estados Unidos.

"Hay personas con las que la vida siempre encuentra maneras de sorprenderte. Feliz cumpleaños. Te amamos", se lee.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación en marzo de 2020, se casaron en 2016 y tuvieron a su hija Kailani en 2018, y aunque no han hecho de manera oficial el anuncio de que están juntos como pareja nuevamente, sus seguidores aseguran que sí.