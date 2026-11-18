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Amaia Montero reconoció que los comentarios negativos que ha recibido tras su regreso como vocalista de La Oreja de Van Gogh sí le afectan, especialmente aquellos que cuestionan su desempeño sobre el escenario y que, en redes sociales, han llegado a poner en duda su salud mental.

¿Qué declaró Amaia Montero sobre las críticas en redes sociales?

En una entrevista para el programa de radio español "Hoy por Hoy", la cantante se refirió a los videos de sus presentaciones que circulan en internet, en los que algunos usuarios señalan supuestos problemas en su interpretación vocal; Montero explicó que las imágenes muestran errores que pueden ocurrir durante cualquier concierto, pero consideró injusto que se utilicen fragmentos aislados para juzgar todo su trabajo.

"Se dice que canto mal, no soy ni de oírme ni de verme, no me gusta; he visto lo que está circulando, lo que está circulando son errores que se cometen en un escenario y en cualquier lado; si tú me pones todo el concierto entero vas a ver eso como un error, porque lo es, pero eso no es todo el concierto", expresó.

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La intérprete admitió que siente coraje y tristeza ante los señalamientos, pues considera que detrás de cada presentación hay un esfuerzo que también involucra a sus compañeros y al público que los acompaña.

"Es coraje, soy humana, sufro por mí y por todos mis compañeros, por los fans que tienen todas las buenas intenciones; personalmente no creo que me merezca eso", manifestó.

Impacto y contexto del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Las declaraciones de la cantante llegan en medio de una etapa importante para su carrera, luego de que se confirmara su regreso a La Oreja de Van Gogh, agrupación de la que fue vocalista desde su fundación, en 1995, hasta 2007, cuando dejó su lugar a Leire Martínez.

Después de 17 años de carrera como solista, Montero anunció su vuelta a la banda en medio de una gran expectativa, pero también de controversia por la salida de Martínez, quien permaneció durante 17 años como vocalista. La separación se hizo pública mediante un comunicado en el que el grupo reconoció que no había conseguido conciliar sus distintas maneras de entender la agrupación.

Desde entonces, el regreso de Amaia ha dividido opiniones entre los seguidores: mientras algunos celebran volver a escucharla con sus antiguos compañeros, otros han manifestado su respaldo a Leire Martínez.

Pese a las críticas, la respuesta comercial a la reunión ha sido positiva. La gira "Tantas cosas que contar", con la que la banda celebra tres décadas de trayectoria, ha generado gran expectativa y contempla presentaciones en distintos países.

En México, el interés quedó demostrado con la venta de más de 40 mil boletos en menos de 24 horas para los conciertos programados en 2027; el grupo confirmó fechas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde incluso se agotaron las entradas para una de sus presentaciones del 9 de julio en el Palacio de los Deportes.

Antes, Montero había expresado su emoción por el recibimiento de sus seguidores y agradecido el cariño que ha acompañado esta nueva etapa, ahora, con sus recientes declaraciones, deja ver que, aunque celebra su regreso a los escenarios, los cuestionamientos y la exposición en redes sociales también representan una carga emocional, problema que ha enfrentado antes y por el que se alejó del ojo público.

Amaia Montero ha enfrentado problemas de salud en los últimos años que la llevaron a permanecer hospitalizada a finales de 2022, cuando ingresó durante aproximadamente un mes en una clínica de Navarra, España, debido a un fuerte cuadro de estrés y ansiedad, mientras trabajaba en un proyecto musical.