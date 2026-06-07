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¿Para qué sirve consumir semillas de chía diario?

Las semillas de chía aportan omega 3, fibra y minerales esenciales para la salud intestinal y control del apetito.

Por El Universal

Junio 07, 2026 07:31 a.m.
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      ¿Para qué sirve consumir semillas de chía diario?

      Domingo, 7 de junio de 2026 16:47 | Espectáculos, Cultura y Estilos | ALIMENTACIÓN-CONSEJOS

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- Mantener una buena salud es algo que debe elegirse todos los días y la alimentación es uno de los pilares más importantes para lograrlo.

      En esta búsqueda de los mejores alimentos con los cuales nutrir el cuerpo, la chía o semillas de chía se han convertido en un ingrediente indispensable en las despensas de millones de hogares.

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      Ingerirlas puede brindar múltiples beneficios al cuerpo, no obstante, la manera de prepararlas depende de cuáles son las propiedades que se quieren aprovechar.

      Centro de Nutrición Júlia Farré explica propiedades de la chía

      De acuerdo con el Centro de Nutrición y Psiconutrición Júlia Farré, la chía es una pequeña semilla oleaginosa nativa de México y Guatemala.

      Son ricas en Omega 3, fibra soluble, proteína completa, calcio, magnesio y boro.

      En la nutrición clínica la chía se utiliza como alimento clave para el tratamiento de una variedad de alteraciones o problemas.

      Beneficios de la fibra soluble y recomendaciones de consumo

      Gracias a su fibra soluble, la chía aumenta el volumen de las heces y las lubrica. Es un remedio natural muy efectivo para el estreñimiento, sin embargo, debe acompañarse de una buena ingesta de agua.

      El gel que forman las semillas al estar hidratadas crea una barrera física en el intestino. Esta ayuda a que la absorción de los azúcares y el colesterol de la dieta del día a día sea más lenta y gradual, evitando picos de glucemia e insulina.

      En realidad, las semillas de chía no queman grasa por sí solas, pero pueden ser aliadas en la pérdida de peso, ya que al hincharse en el estómago, el cuerpo manda mensajes de saciedad al cerebro, ayudando a controlar el apetito y la sensación de querer seguir comiendo.

      Para el estreñimiento y la saciedad es mejor comer las semillas de chía hidratadas, ya sea con agua o con leche vegetal.

      Ahora bien, para absorber nutrientes y Omega 3, lo mejor es comerlas molidas. La chía cuenta con una cáscara muy dura, por lo que, si las comes totalmente secas, es probable que salgan de tu cuerpo intactas. Para optimizar la absorción de sus nutrientes utiliza una trituradora, un procesador de alimentos o un molinillo de café.

      Los nutriólogos y especialistas no recomiendan comerlas enteras y sin hidratar, pues casi no aportan valor nutricional al cuerpo y pueden atascarse y provocar indigestión si no se bebe suficiente agua.

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