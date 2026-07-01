Alertan por lluvias vespertinas este miércoles

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día existe la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales principalmente a partir de la tarde.

Se prevé la presencia de vientos al momento de las tormentas, por lo que se recomienda mantener precaución.

Se alerta sobre un ambiente bochornoso y temperaturas calurosas en la zona Huasteca.

En temporada de lluvias, la prevención es lo más importante para evitar riesgos y daños.

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