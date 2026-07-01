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Alertan por lluvias vespertinas este miércoles

Se recomienda precaución ante el ambiente bochornoso y las altas temperaturas

Por Redacción

Julio 01, 2026 09:19 a.m.
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Alertan por lluvias vespertinas este miércoles
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día existe la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales principalmente a partir de la tarde.

      Se prevé la presencia de vientos al momento de las tormentas, por lo que se recomienda mantener precaución.

      Se alerta sobre un ambiente bochornoso y temperaturas calurosas en la zona Huasteca.

      En temporada de lluvias, la prevención es lo más importante para evitar riesgos y daños.

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