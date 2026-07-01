Alertan por lluvias vespertinas este miércoles
Se recomienda precaución ante el ambiente bochornoso y las altas temperaturas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día existe la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales principalmente a partir de la tarde.
Se prevé la presencia de vientos al momento de las tormentas, por lo que se recomienda mantener precaución.
Se alerta sobre un ambiente bochornoso y temperaturas calurosas en la zona Huasteca.
En temporada de lluvias, la prevención es lo más importante para evitar riesgos y daños.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Vuelven probabilidades de lluvias en SLP
Para la tarde del jueves, se esperan rachas de viento de 40 km/h y temperaturas de hasta 37 grados en la Huasteca
no te pierdas estas noticias
Alertan por lluvias vespertinas este miércoles
Redacción
Se recomienda precaución ante el ambiente bochornoso y las altas temperaturas