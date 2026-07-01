Muere atropellado un trabajador de Zona Industrial

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Un trabajador de seguridad privada perdió la vida al ser arrollado por un vehículo en la avenida CFE en la Zona Industrial.

Los hechos se suscitaron cerca de las 07:00 de la mañana, cuando el hombre de aproximadamente 55 años que viajaba en una bicicleta fue atropellado por el guiador de un vehículo Seat de color azul, sobre la avenida CFE y el Eje 124.

Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil Municipal, quienes al valorar lo encontraron sin signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos aseguraron el área y trasladaron al conductor ante las instancias correspondientes.

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Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con el procesamiento de la escena.