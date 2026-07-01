logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Muere atropellado un trabajador de Zona Industrial

Agentes estatales y municipales atendieron el reporte para asegurar el área del accidente

Por Redacción

Julio 01, 2026 09:38 a.m.
A
Muere atropellado un trabajador de Zona Industrial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un trabajador de seguridad privada perdió la vida al ser arrollado por un vehículo en la avenida CFE en la Zona Industrial.

      Los hechos se suscitaron cerca de las 07:00 de la mañana, cuando el hombre de aproximadamente 55 años que viajaba en una bicicleta fue atropellado por el guiador de un vehículo Seat de color azul, sobre la avenida CFE y el Eje 124.

      Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil Municipal, quienes al valorar lo encontraron sin signos vitales.

      Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos aseguraron el área y trasladaron al conductor ante las instancias correspondientes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con el procesamiento de la escena.  

      LEA TAMBIÉN

      Motociclista es arrollado al ir en sentido contrario

      Un motociclista resultó con golpes luego de ser arrollado por una camioneta, esto en el Anillo Periférico Norte y la carretera a Zacatecas. Los hechos se suscitaron después de la una y media de este ...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere atropellado un trabajador de Zona Industrial
      Muere atropellado un trabajador de Zona Industrial

      Muere atropellado un trabajador de Zona Industrial

      SLP

      Redacción

      Agentes estatales y municipales atendieron el reporte para asegurar el área del accidente

      Reporta SSPC saldo blanco tras festejos en Carranza
      Reporta SSPC saldo blanco tras festejos en Carranza

      Reporta SSPC saldo blanco tras festejos en Carranza

      SLP

      Redacción

      Protección Civil Municipal brindó 28 atenciones a personas por incidentes menores

      Conductor pierde control y choca en la Valles-Tamazunchale
      Conductor pierde control y choca en la Valles-Tamazunchale

      Conductor pierde control y choca en la Valles-Tamazunchale

      SLP

      Huasteca Hoy

      Guardia Nacional y Cruz Roja atendieron el reporte, pero el conductor huyó y el vehículo quedó asegurado

      Matan a balazos a jornalero en Soledad
      Matan a balazos a jornalero en Soledad

      Matan a balazos a jornalero en Soledad

      SLP

      Redacción

      El ataque ocurrió en la comunidad Enrique Estrada, cuando la víctima reparaba las luces de una camioneta