Muere atropellado un trabajador de Zona Industrial
Agentes estatales y municipales atendieron el reporte para asegurar el área del accidente
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un trabajador de seguridad privada perdió la vida al ser arrollado por un vehículo en la avenida CFE en la Zona Industrial.
Los hechos se suscitaron cerca de las 07:00 de la mañana, cuando el hombre de aproximadamente 55 años que viajaba en una bicicleta fue atropellado por el guiador de un vehículo Seat de color azul, sobre la avenida CFE y el Eje 124.
Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil Municipal, quienes al valorar lo encontraron sin signos vitales.
Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos aseguraron el área y trasladaron al conductor ante las instancias correspondientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con el procesamiento de la escena.
Motociclista es arrollado al ir en sentido contrario
Un motociclista resultó con golpes luego de ser arrollado por una camioneta, esto en el Anillo Periférico Norte y la carretera a Zacatecas. Los hechos se suscitaron después de la una y media de este ...
no te pierdas estas noticias
Muere atropellado un trabajador de Zona Industrial
Redacción
Agentes estatales y municipales atendieron el reporte para asegurar el área del accidente
Reporta SSPC saldo blanco tras festejos en Carranza
Redacción
Protección Civil Municipal brindó 28 atenciones a personas por incidentes menores
Conductor pierde control y choca en la Valles-Tamazunchale
Huasteca Hoy
Guardia Nacional y Cruz Roja atendieron el reporte, pero el conductor huyó y el vehículo quedó asegurado