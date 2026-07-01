Fotos | Limpian cochinero en glorieta Bocanegra tras festejos

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Pasos a desnivel y los alrededores de la glorieta Francisco González Bocanegra, amanecieron repletos de basura, luego de las celebraciones por el pase de la Selección Mexicana de Futbol a octavos de final en el mundial. La conmemoración se prolongó hasta entrada a la madrugada.

La glorieta amaneció cerrada a la circulación vehicular y en todo el tramo de los pasos a desnivel y el anillo central, camellones, banquetas y áreas abiertas, abundó el tiradero de latas de bebidas y cervezas, cajas, bolsas, vasos de plástico, envases grandes, papeles y abundantes tapas de botellas.

Aunque voluntarios de la organización civil "Potosinos con Valor" se reunieron durante la noche y en la madrugada para retirar "en tiempo real" todo el basurero que pudiera generar este miércoles amaneció un tiradero descomunal.

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Aunque no se ha producido un incidente desde hace años, las rejillas del cárcamo se podrían taparse y permanece la basura en el sitio.

Esta mañana, la SSPC informó que hubo reducción de carriles en la glorieta Bocanegra, por los trabajos de personal de Aseo Público en la zona.