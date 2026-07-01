SLP encabeza participación manufacturera en exportaciones

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San Luis Potosí registró una participación manufacturera de 99.9 por ciento en el valor de sus exportaciones durante el primer trimestre de 2026, proporción que lo colocó en el primer lugar nacional en ese indicador, de acuerdo con información difundida por el Gobierno del Estado con base en cifras del INEGI.

La administración estatal señaló que, con ese resultado, la entidad se ubicó por encima de Nuevo León, Ciudad de México y Aguascalientes en el peso que tiene la manufactura dentro de sus ventas al exterior.

En el mismo periodo, San Luis Potosí alcanzó el noveno lugar nacional por valor total de exportaciones, con 6 mil 268.4 millones de dólares, informó la secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, Mayra Edith Velázquez Loera.

El mayor aporte provino de la fabricación de equipo de transporte, principalmente de la industria automotriz, que sumó exportaciones por 4 mil 505.1 millones de dólares. Esa cifra representó el 9.3 por ciento del total nacional de ese subsector.

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Velázquez Loera sostuvo que los datos reflejan el peso industrial que mantiene San Luis Potosí en el comercio exterior del país, así como su vinculación con los mercados internacionales.

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El Gobierno estatal atribuyó estos resultados a las acciones de promoción de inversión y generación de empleo impulsadas por la actual administración.