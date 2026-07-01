Reporta SSPC saldo blanco tras festejos en Carranza

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La SSPC de la capital reportó saldo blanco tras el operativo de seguridad por festejos del triunfo de la Selección Mexicana este martes.

Informó que alrededor de 25 mil personas se congregaron en la glorieta Francisco González Bocanegra, donde hubo un despliegue coordinado con fuerzas federales y del Gobierno Municipal, antes, durante y después de las celebraciones.

Policía Vial habilitó el acceso peatonal al punto de concentración y mantuvo vías alternas para garantizar la circulación de vehículos de emergencia y de transporte público.

Guardia Municipal realizó recorridos permanentes de vigilancia en la Zona Centro y a lo largo de la av. Venustiano Carranza, privilegiando la prevención, el orden público y la seguridad de las y los asistentes.

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Por su parte, Protección Civil Municipal brindó 28 atenciones a personas por incidentes menores que solo ameritaron valoración en el lugar. Ninguno de los casos representó lesiones de gravedad.

La presencia de oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital se mantuvo de manera permanente hasta la conclusión de los festejos, cerca de las 03:00 horas.