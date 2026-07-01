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Conductor pierde control y choca en la Valles-Tamazunchale

Guardia Nacional y Cruz Roja atendieron el reporte, pero el conductor huyó y el vehículo quedó asegurado

Por Huasteca Hoy

Julio 01, 2026 09:23 a.m.
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Conductor pierde control y choca en la Valles-Tamazunchale
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      CIUDAD VALLES.- Debido a la velocidad y a la falta de precaución, el conductor de un vehículo se estrelló contra un muro de contención y huyó a pie en la carretera Valles-Tamazunchale.

      Lo anterior sucedió el martes por la noche, sobre la carretera federal número 85, cerca del Hospital General, al sur de este municipio.

      El conductor de un vehículo Chevrolet gris, modelo reciente, circulaba con dirección de Ciudad Valles hacia Tamazunchale cuando repentinamente perdió el control del volante y se impactó contra el muro de concreto divisorio.

      El vehículo quedó destrozado de la parte frontal, y varios automovilistas reportaron el accidente al Sistema de Emergencias 911.

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      Al lugar acudieron oficiales de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, encontraron el vehículo abandonado. Los policías procedieron al aseguramiento de la unidad, que sería puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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