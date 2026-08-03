Indígenas Náhuatl y Tének exigen cancelar proyectos hidrocarburos
El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas envió carta a Claudia Sheinbaum para prohibir minería y fracturación hidráulica.
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Representantes indígenas Náhuatl y Tének de la Huasteca Potosina exigieron al Gobierno Federal cancelar cualquier proyecto de exploración y extracción de hidrocarburos que pueda afectar sus territorios y acuíferos, además de prohibir de manera definitiva la fracturación hidráulica y la minería a cielo abierto.
A través de una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas señalaron que las comunidades no otorgarán su consentimiento a megaproyectos energéticos que representen riesgos para el agua, el medio ambiente, la biodiversidad y sus territorios.
Los representantes indígenas sostuvieron que el Gobierno Federal debió obtener previamente su consentimiento libre, previo, informado y vinculante antes de tomar decisiones relacionadas con proyectos energéticos. Consideraron que una consulta posterior sería extemporánea, por lo que afirmaron que, mediante sus Asambleas Generales Comunitarias, han decidido rechazar este tipo de proyectos.
En el documento, fechado este 3 de agosto en Tancanhuitz, señalaron que la Huasteca es una región con una geología cárstica y porosa, donde el agua es un recurso especialmente vulnerable. Advirtieron que, aunque existe abundancia durante algunos meses del año, las comunidades enfrentan periodos de escasez.
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Los representantes indígenas también cuestionaron la consulta impulsada para definir la ley reglamentaria del artículo 2 constitucional, al considerar que el proceso no garantiza una participación efectiva de las comunidades y que se pretende sustituir a las Asambleas Generales Comunitarias por procedimientos impuestos desde las instituciones.
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