Spotify dispara 61% sus ganancias y llega a 300 millones de suscriptores

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Copenhague, 4 ago (EFE).- Spotify registró un beneficio operativo de 655 millones de euros durante el segundo trimestre del año, lo que representó un crecimiento interanual de 61 por ciento.

El resultado superó las expectativas de la compañía y estuvo impulsado por la solidez de su margen bruto y una reducción de las cargas sociales, informó la plataforma musical sueca.

Los ingresos netos de Spotify aumentaron 14 por ciento, hasta alcanzar 4 mil 777 millones de euros durante el periodo.

Al cierre de junio, la empresa contabilizó 777 millones de usuarios activos mensuales, 12 por ciento más que un año antes. El número de suscriptores prémium creció 9 por ciento y llegó a 300 millones.

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"Este trimestre ha demostrado que ya estamos construyendo el futuro: mejor ingeniería, envíos más rápidos, nuevos productos y nuevas formas para que los usuarios interactúen", declaró Gustav Söderström, codirector ejecutivo de Spotify.

Para el tercer trimestre, la compañía prevé ingresos por 5 mil millones de euros y un beneficio operativo de 670 millones. También espera alcanzar 788 millones de usuarios activos y 305 millones de suscriptores prémium. EFE