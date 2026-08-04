Darwin lo predijo hace 150 años: confirman nueva planta carnívora

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Redacción Ciencia, 4 ago (EFE).- Una pequeña planta alpina de flores blancas y amarillas confirmó una hipótesis formulada por Charles Darwin hace más de 150 años: algunas especies del género Saxifraga son carnívoras.

Un estudio publicado en la revista Nature Communications concluyó que la Saxifraga candelabrum pertenece a un nuevo linaje de plantas carnívoras, pues puede atraer, capturar y digerir insectos, además de absorber el nitrógeno que contienen.

Darwin planteó en 1875 que algunas saxífragas podrían alimentarse de insectos debido a los pelos glandulares y pegajosos de sus tallos. Sin embargo, hasta ahora no existían pruebas concluyentes de que también pudieran digerir a sus presas y aprovechar sus nutrientes.

Para comprobarlo, investigadores encabezados por la Academia China de Ciencias analizaron ejemplares que crecen en zonas alpinas de la meseta Qinghai-Tíbet y las montañas Hengduan.

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Los científicos encontraron insectos adheridos a los pelos glandulares de 43 de las 45 plantas estudiadas. Los ejemplares maduros tenían un promedio de 71 insectos atrapados.

El equipo también detectó actividad de fosfatasa, una enzima digestiva habitual en plantas carnívoras. Posteriormente alimentó los ejemplares con moscas de la fruta marcadas con una forma estable de nitrógeno y comprobó que las plantas absorbieron ese nutriente.

Los análisis genéticos revelaron, además, similitudes con otras especies carnívoras que evolucionaron de manera independiente, incluidos genes relacionados con la atracción y digestión de presas y la absorción de nutrientes.

Los investigadores señalaron que los resultados aportan pruebas definitivas del carnivorismo en el género Saxifraga y sugieren que esta capacidad podría estar más extendida entre las plantas con flores de lo considerado hasta ahora. EFE