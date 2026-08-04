Casi 3 millones de empleos en México están expuestos a la IA

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Ciudad de México, 3 ago (EFE).- Cerca de 2.93 millones de empleos en México, equivalentes a 4.9 por ciento del mercado laboral, corresponden a ocupaciones con una exposición media o alta a la inteligencia artificial generativa.

Un análisis preliminar de la organización México, ¿cómo vamos? encontró que el impacto potencial es mayor entre las mujeres, principalmente por su elevada participación en puestos administrativos, de atención y captura de información.

El estudio identificó 1.87 millones de trabajadoras expuestas, equivalentes a 7.7 por ciento del empleo femenino. Entre los hombres, la cifra alcanza 1.06 millones, alrededor de 3 por ciento del total.

Las ocupaciones con mayor exposición incluyen secretariado, recepción, atención al público, captura de datos, labores administrativas y servicios telefónicos.

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Juvenal Campos, analista sénior del observatorio, explicó que el estudio descompuso cada ocupación en tareas específicas para determinar cuáles podrían ser realizadas o facilitadas por la IA con sus capacidades actuales.

Aclaró que la exposición tecnológica no implica necesariamente que los empleos desaparecerán. Sus efectos podrían incluir mejoras de productividad, apoyo en determinadas actividades, reestructuraciones laborales o, en los escenarios más extremos, pérdida de puestos.

En contraste, las ocupaciones relacionadas con actividades físicas, manejo de herramientas y atención presencial presentan una menor exposición directa. Entre ellas se encuentran el trabajo doméstico, la venta de alimentos, la peluquería y algunos servicios personales.

Advierten riesgo de desplazamiento hacia la informalidad

Axel Eduardo González, coordinador de datos de México, ¿cómo vamos?, señaló que el avance de la IA ocurre en un mercado laboral donde la informalidad alcanza a 54.8 por ciento de la población ocupada y tres de cada 10 personas trabajan en el sector informal.

El economista Alonso de Gortari advirtió que, si las empresas requieren menos trabajadores para tareas administrativas, una parte de las personas desplazadas podría recurrir a actividades informales como una "válvula de escape".

Sin embargo, consideró que todavía es incierto si la IA aumentará o reducirá la informalidad, pues también puede elevar considerablemente la productividad de los trabajadores que permanezcan en sus puestos.

Los especialistas llamaron a fortalecer la capacitación de trabajadores y estudiantes para que puedan utilizar estas herramientas y conservar oportunidades dentro del mercado laboral formal.