Ruffo llega a su domicilio en BC tras viaje de 40hrs en carretera

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Después de un viaje de 40 horas continuas en carretera tras abandonar El Altiplano, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, llegó la mañana de este lunes a su domicilio en Ensenada, donde enfrentará el proceso judicial en su contra por una presunta participación en una red de contrabando de combustibles.

Llegada y recepción en Ensenada

El dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, informó a través de redes sociales que el exmandatario estatal fue recibido por su hija, Verónica Ruffo, así como familiares, amistades, vecinos y medios de comunicación.

"Siento una gran alegría y satisfacción, ya está en casa. Se pudo, se pudo, y dignos", expresó Acosta Naranjo.

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El exgobernador fue recibido por un grupo de familiares y amigos, con banderas del PAN y gritos de "¡Ruffo, bienvenido!" y "¡No estás solo!".

Llegó en una camioneta de la Guardia Nacional, que venía custodiada por patrullas, en una ruta por carretera desde el penal del Altiplano, en el Estado de México, hasta Ensenada.

Al bajar de la camioneta, el exgobernador se vio vestido de negro y con tenis blanco, quien alzó una mano para saludar a la gente que lo recibió y que gritaba "Ruffo libre".

Minutos después se acercó a la gente y lo primero que les dijo fue "me tienen que hacer un corrido, el corrido del hombre del cabello blanco".

Dijo que se sentía bien:

"Todos debemos de estar preocupados, porque las cosas no van bien en nuestro país y tenemos mucho qué hacer, para arreglar las cosas que se necesita arreglar. Por eso mismo, por ese amor a México, debemos encontrarnos todos para recuperar las cosas del orden, la paz y la tranquilidad".

"Hay que ver siempre las cosas de forma positiva, y todos, como mexicanos, encontrar el camino de reconstruir".

Señaló que estar en Almoloya le "sirvió mucho para saber cómo son las cosas y reflexionar".

"Yo creo que esa palabra es muy importante para el mundo. Hay que reflexionar las cosas, pensar con tranquilidad y ver cómo entre todos construimos el futuro".

Posición de la Fiscalía General de la República

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la titularidad de Ernestina Godoy Ramos, advirtió que el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a prisión domiciliaria por razones humanitarias no implica que el proceso penal por delitos de huachicol se detenga o presente cambios.

La institución ministerial recordó que los ilícitos imputados a Ruffo Appel son de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos.

Además, indicó que la indagatoria cuenta con "datos de prueba contundentes" como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre muchos otros, para establecer que la empresa de la cual es accionista el exgobernador presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.