Ruffo vuelve a casa, pero seguirá bajo prisión preventiva

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Ernesto Ruffo Appel regresó este lunes a su domicilio en Ensenada, donde continuará bajo prisión preventiva el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos. El cambio de lugar de reclusión no implica su liberación ni resuelve las acusaciones en su contra.

El exgobernador de Baja California, de 74 años, llegó después de un traslado por carretera desde el Estado de México. Según relató en una entrevista con Azucena Uresti, el recorrido duró 39 horas. Dijo que permaneció esposado durante el trayecto, aunque afirmó que recibió buen trato de los elementos de la Guardia Nacional que lo custodiaron.

Un juez federal autorizó el 25 de septiembre que Ruffo cumpliera la medida cautelar en su vivienda. De acuerdo con la información difundida sobre la resolución, el domicilio permanecerá bajo vigilancia de la Guardia Nacional y el exmandatario tendrá restricciones para salir, viajar al extranjero y comunicarse con otros imputados. Una emergencia médica sería una de las excepciones para abandonar la casa, bajo custodia.

Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada y posteriormente ingresó al penal federal de El Altiplano. La Fiscalía General de la República lo investiga por su presunta relación con operaciones de contrabando de combustible vinculadas con Ingemar, empresa de la que es accionista. En julio fue vinculado a proceso junto con otros acusados; la investigación deberá determinar su responsabilidad individual.

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El exgobernador rechaza las imputaciones. A su llegada sostuvo que su participación en la empresa se limitó a su condición de accionista y afirmó que estaba dispuesto a comparecer ante las autoridades antes de ser detenido. También consideró que su caso tiene una dimensión política, postura que forma parte de su defensa y no altera el curso del proceso judicial.

Su hija, Verónica Ruffo, cuestionó que el regreso a Baja California se hiciera por tierra. Señaló que la familia estuvo pendiente de su ubicación durante el traslado y que solicitará explicaciones sobre esa decisión.

Ruffo continuará en prisión preventiva domiciliaria mientras avanza el juicio. Las acusaciones de la FGR aún deben probarse ante la autoridad judicial.