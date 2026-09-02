Dani Olmo cuestiona al Atlético por frenar salida de Julián Álvarez

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BARCELONA.— Dani Olmo aseguró que no entiende la negativa del Atlético de Madrid a negociar con el Barcelona el traspaso de Julián Álvarez, quien habría buscado salir del conjunto rojiblanco durante el mercado de verano.

"Todos tenemos nuestros sueños. Julián fue claro en ese aspecto. Él luchó por sus sueños, pero al final hay situaciones externas que uno no puede controlar", declaró el mediapunta azulgrana.

El internacional español calificó al delantero argentino como "un gran nueve" y "uno de los mejores jugadores del mundo". Pese a que la operación no se concretó, Olmo afirmó que el Barcelona cuenta con una plantilla suficiente para disputar todos los títulos de la temporada.

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"Nos espera un año muy bueno y mucha competencia, porque los otros clubes se han reforzado muy bien, pero tenemos plantilla de sobra para competir a muerte por todo", sostuvo.

Entre los objetivos del equipo mencionó defender los campeonatos de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de buscar el título de la Liga de Campeones.

Olmo también se refirió a la decisión del Barcelona de cancelar el homenaje que tenía programado para sus jugadores campeones del mundo.

El acto fue suspendido después del incidente registrado antes del partido contra el Elche, cuando agentes de la Policía Nacional golpearon a un aficionado azulgrana después de retirarle una bandera estelada, vinculada con el independentismo catalán.

"El club decidió que no era el mejor momento para hacerlo. Nosotros como jugadores lo respetamos", expresó. Añadió que la institución reconoce el campeonato mundial obtenido por sus futbolistas, pero consideró que las circunstancias no eran adecuadas para realizar la ceremonia.

Las declaraciones fueron realizadas en Terrassa, ciudad natal del jugador, donde recibió un homenaje por la conquista del Mundial con la selección española.

Olmo fue recibido en el Ayuntamiento por una comitiva encabezada por el alcalde Dani Ballart. Después de firmar el libro de la ciudad, salió al balcón del edificio para dirigirse a las personas reunidas en el lugar.

"He cumplido un sueño que tenía desde niño, ganar el Mundial. Tengo más ganas que nunca de seguir dando alegrías a mi gente", manifestó.

El futbolista también expresó su apoyo a la población de Ceuta y señaló que el país debe mantenerse unido tanto en los buenos momentos como ante las situaciones difíciles.