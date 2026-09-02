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Preso planeaba secuestrar a Mbappé desde la cárcel

El sospechoso, de 18 años, presuntamente utilizaba Snapchat para coordinar delitos; tenía entre sus posibles objetivos a otras 25 personas.

Por EFE

Septiembre 02, 2026 12:48 p.m.
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Preso planeaba secuestrar a Mbappé desde la cárcel
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      PARÍS.— Las autoridades francesas investigan una presunta trama criminal que tenía entre sus posibles objetivos secuestrar al futbolista Kylian Mbappé, informó el diario Le Parisien.

      El supuesto cabecilla fue identificado como Clément L., un joven francosuizo de 18 años que utilizaba el pseudónimo de "Lester Z" y que ya se encontraba en prisión preventiva por otros delitos.

      Además del delantero del Real Madrid, la organización habría contemplado como objetivos a otras 25 personas, entre ellas empresarios, comerciantes y un rapero.

      La investigación comenzó después de un intento de asalto contra un relojero de Neuilly-sur-Seine, en la periferia de París. El 25 de abril, tres hombres que se hicieron pasar por repartidores llegaron a su domicilio con una caja vacía, pero el comerciante sospechó y se negó a abrirles.

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      El 4 de mayo, la misma víctima sufrió un asalto en su establecimiento. Dos hombres armados se apoderaron de 11 relojes de lujo valorados en alrededor de 150 mil euros.

      Las indagatorias relacionadas con estos hechos permitieron descubrir los posibles planes de secuestro y agresión.

      Clément L. ya permanecía encarcelado por investigaciones relacionadas con violación, proxenetismo y robo organizado. Las autoridades sospechan que desde prisión daba instrucciones a personas en el exterior mediante plataformas como Snapchat.

      El joven negó ser el dirigente de la trama y aseguró que únicamente actuaba como intermediario.

      El sospechoso fue imputado por este caso el pasado 21 de agosto y trasladado a un régimen de aislamiento. Otro presunto integrante de la organización fue detenido durante agosto, pero posteriormente quedó en libertad bajo control judicial.

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