5 cambios sencillos en tu cuarto para dormir mejor sin remodelar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Duerme mejor sin remodelar con 5 cambios sencillos en tu recámara para controlar luz, temperatura, ruido y pantallas, y saber si tu colchón aún te sirve.

Casi tres de cada diez adultos en México duermen menos de siete horas por noche, y cerca de uno de cada cinco vive con insomnio.

Tu recámara le manda señales constantes a tu cuerpo. La luz, la temperatura, el ruido y lo que tienes a la vista influyen en qué tan rápido concilias el sueño y en cuántas veces despiertas sin darte cuenta. Cuando el descanso falla, es común pensar que la solución es cambiar el color de las paredes, cambiar muebles o hacer obra.

La buena noticia es que puedes dormir mejor con ajustes pequeños, casi todos realizables en una tarde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

1. Oscurece la recámara para que tu cuerpo reconozca la noche

Tu cerebro usa la oscuridad como señal para liberar melatonina, la hormona que prepara al organismo para dormir. Cuando la luz de la calle, de un anuncio o del amanecer entra por la ventana, esa señal se debilita. La exposición a la luz habitual de una habitación durante las horas en que normalmente duermes puede reducir la melatonina en más de la mitad. Mantener la luz encendida en las horas previas a acostarte también puede retrasar su aparición.

La solución más directa son las cortinas blackout, diseñadas para bloquear la mayor parte de la luz exterior. Si por ahora prefieres conservar las que tienes, coloca una tela gruesa y oscura detrás de tu cortina actual. Revisa también las orillas de la ventana, porque una franja de luz lateral puede bastar para que despiertes con la primera claridad. Para comprobar el resultado, apaga todo por la noche y espera un par de minutos. Si todavía distingues con nitidez los muebles, conviene reforzar el bloqueo.

Si compartes la recámara con alguien que se levanta antes que tú, un antifaz cómodo te protege de la luz cuando esa persona enciende la lámpara o abre la cortina. Para la luz que tú mismo usas antes de dormir, cambia el foco del buró por uno de luz cálida y tenue, que estimula menos que una luz blanca intensa.

2. Una recámara fresca ayuda a que el sueño no se corte

El cuerpo necesita bajar ligeramente su temperatura para entrar en el sueño profundo y mantenerse ahí. Cuando la recámara acumula calor, o cuando hace tanto frío que te encoges bajo las cobijas, el organismo tiende a despertar para regularse. El calor con humedad puede aumentar los periodos de vigilia y reducir tanto el sueño profundo como la fase REM, etapas asociadas al descanso reparador.

Para refrescar o templar el espacio sin instalar nada:

*Ventila quince minutos antes de acostarte para renovar el aire que se acumuló durante el día.

*Ajusta la ropa de cama a la temporada, con algodón ligero cuando hace calor y franela cuando refresca.

*Si usas ventilador, elige uno silencioso y oriéntalo hacia la pared; así mueve el aire de toda la recámara sin lanzar una corriente directa a tu cuerpo.

3. ¿La calle o los vecinos no te dejan descansar? Amortigua el ruido

El ruido intermitente es de los problemas más difíciles de identificar. Un claxon, un perro o una puerta pueden provocar breves activaciones del cerebro y del corazón sin que llegues a despertar del todo. Por eso, a la mañana siguiente sientes que dormiste mal sin saber por qué. El ruido nocturno se asocia con sueño fragmentado y con somnolencia durante el día.

Estas tres medidas son económicas y no requieren obra:

*Tapones de espuma desechables, que se adaptan al oído y atenúan voces, ladridos o ronquidos.

*Una fuente de sonido constante, como un ventilador o una app gratuita de ruido blanco, para enmascarar los sonidos repentinos.

*Cinta de espuma adhesiva en las rendijas de puertas y ventanas para el ruido continuo, como el tráfico de una avenida, que entra por los mismos huecos que el aire.

Con el ruido blanco conviene tener expectativas realistas. La evidencia de que el sonido continuo mejore el sueño todavía es de muy baja calidad, así que funciona mejor como apoyo para tapar ruidos puntuales. Si lo usas, mantén el volumen bajo, parecido al de una conversación tranquila de fondo, para no sumar otra fuente de molestia.

Si el ruido viene de un negocio, un taller o el equipo de un local cercano, tienes un respaldo legal. En México, una norma oficial limita a 50 decibeles lo que esas fuentes fijas pueden emitir hacia zonas residenciales de 10 de la noche a 6 de la mañana. Si sospechas que se rebasa, puedes reportarlo ante la autoridad ambiental de tu localidad.

4. Despeja el buró y aleja las pantallas

Lo que ves al acostarte también influye en tu descanso. Un buró lleno de papeles, cargadores y pendientes, o las luces pequeñas de una consola en espera, pueden mantener tu mente activa justo cuando necesitas desconectarte. Casi todo este ajuste puedes hacerlo hoy mismo, sin comprar nada.

El celular merece atención aparte. Usar una pantalla que emite luz antes de dormir puede retrasar el reloj biológico, reducir la melatonina y alargar el tiempo que tardas en conciliar el sueño. También puede dejarte menos alerta a la mañana siguiente. A eso se suman las notificaciones, que encienden la pantalla en plena madrugada.

Tres ajustes para el espacio que rodea tu cama:

*Deja en el buró solo lo que usas para dormir, como la lámpara, un vaso de agua o tus lentes.

*Carga el teléfono fuera de la recámara y usa un despertador sencillo; si prefieres conservarlo como alarma, déjalo boca abajo y en modo silencio.

*Apaga o cubre las luces piloto de televisores, consolas y cargadores; un trozo de cinta opaca resuelve las que no tienen interruptor.

5. Revisa si tu colchón todavía te da el soporte que necesitas

Puedes tener la recámara oscura, fresca y silenciosa y aun así despertar con cansancio si la superficie donde duermes ya no sostiene bien tu cuerpo. Con los años, los materiales pierden capacidad de recuperación y el soporte se vuelve desigual, sobre todo en la zona donde se concentra más peso. Antes de culpar al colchón, revisa también la base, porque unas tablas rotas o un box desgastado pueden causar hundimientos que parecen del colchón.

Si tu colchón tiene más de ocho años de uso, busca estas señales:

*Hundimiento visible al centro o en el lado donde duermes.

*Dolor de espalda al despertar que desaparece conforme avanza el día.

*Una diferencia notoria de descanso cuando duermes en otra cama, como la de un hotel o la casa de un familiar.

Si se cumplen dos de las tres, conviene poner este punto al principio de tu lista, porque los demás ajustes difícilmente compensan un soporte inadecuado. En personas con colchones de unos nueve años y medio, cambiar a uno nuevo de firmeza media se asoció con mejor sueño y menos molestias de espalda en pocas semanas.

Elegir el reemplazo también tiene su ciencia. Más firme no siempre significa mejor soporte, y en personas con dolor lumbar crónico una firmeza intermedia se asoció con menos dolor que una firme. La elección suele depender de tu postura al dormir y de tu complexión. Una guía sobre como escoger un colchon explica esos criterios paso a paso y te ayuda a llegar a la tienda con una idea clara de lo que buscas.

¿Por dónde empezar si quieres dormir mejor esta semana?

No necesitas aplicar los cinco cambios el mismo día. Durante tres o cuatro noches, fíjate en qué te despierta o te quita descanso. Puede ser la claridad de la mañana, el calor, un ruido o la sensación de amanecer con el cuerpo adolorido. Ese patrón te indica qué ajuste atender primero y evita que gastes en soluciones que no necesitas.

Si la revisión del colchón encendió alguna alerta, date tiempo para probar antes de decidir. En las sucursales de Colchones Atlas del Descanso, con la guía de sus expertos en descanso, podrás probar en persona distintas firmezas hasta encontrar el colchón perfecto para ti.

Una recámara que trabaja para tu descanso

Tu recámara puede convertirse en tu mejor aliada para descansar con decisiones pequeñas y bien elegidas. Una rendija de luz o un cargador encendido parecen detalles, pero se repiten cada noche y se acumulan en cómo despiertas. Cuando tu espacio deja de interrumpirte, puedes descubrir que buena parte de tu cansancio tenía solución en casa. Si el cansancio continúa aunque tu espacio ya esté en orden, platícalo con tu médico.

Aviso: este artículo tiene fines informativos y no sustituye la valoración de un profesional de la salud. Si tienes dificultad persistente para dormir, ronquidos intensos, pausas en la respiración durante el sueño o dolor de espalda que no mejora, consulta a tu médico.