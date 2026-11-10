Alimentos aumentan triglicéridos si los comes con frecuencia

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- Los niveles elevados de triglicéridos en la sangre representan uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y problemas metabólicos.

Este tipo de grasa, que circula por el torrente sanguíneo tras convertir el organismo las calorías que no necesita quemar de inmediato, responde de manera directa a los hábitos alimentarios diarios.

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Cuando ciertos productos se consumen con frecuencia, el metabolismo hepático altera su equilibrio y propicia que los valores de triglicéridos superen el rango saludable. Y ahí, la elección de cada comida es clave para controlarlos o reducirlos.Según un artículo de la Federación Mexicana de Diabetes, el consumo reiterado de azúcares y harinas refinadas estimula de forma directa la producción de grasa en el hígado.En el día a día es difícil notarlo, pero hay ciertos productos de consumo cotidiano que aumentan los niveles de triglicéridos por su composición química y la manera en que el cuerpo los procesa:1. Azúcares refinados y dulces: El azúcar de mesa, la bollería industrial y los refrescos provocan picos repentinos de glucosa e insulina. Ese exceso de fructosa y sacarosa se desvía hacia el hígado, órgano que las transforma en triglicéridos.2. Bebidas alcohólicas: Incluso en cantidades moderadas, el alcohol estimula la síntesis hepática de ácidos grasos y reduce la capacidad del cuerpo para depurarlos, disparando los niveles séricos.3. Harinas y cereales refinados: El pan blanco, la pasta convencional y el arroz blanco carecen de fibra. Al digerirse con rapidez, generan una respuesta glucémica similar a la del azúcar, promoviendo la acumulación de grasa en sangre.4. Grasas trans y saturadas en exceso: La biblioteca de salud Medlineplus indica que las margarinas, las frituras comerciales, la comida rápida y los cortes de carne grasos alteran el perfil lipídico, obstaculizando la eliminación adecuada de las lipoproteínas en sangre.5. Alimentos ultraprocesados y snacks salados: Las papas fritas de bolsa y otros aperitivos chatarra combinan harinas refinadas, sodio y grasas de baja calidad, lo que aumenta la ingesta de calorías y éstas son almacenas en forma de triglicéridos.En cambio, incorporar alimentos saludables en el menú diario facilita la regulación del perfil lipídico sin sacrificar nutrientes esenciales. Específicamente, la Fundación Española del Corazón recomienda las siguientes opciones:1. Pescados azules: El salmón, la sardina y el atún aportan ácidos grasos Omega-3, nutrientes con una potente acción antiinflamatoria y que disminuyen la producción hepática de triglicéridos.2. Cereales integrales y legumbres: La avena, la cebada, las lentejas y los garbanzos contienen grandes cantidades de fibra soluble, misma que favorece la absorción de azúcares y grasas a nivel intestinal.3. Frutos secos: Las nueces y las almendras, consumidas en porciones controladas, aportan grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas benéficas para la salud cardiovascular.4. Verduras de hoja verde y hortalizas: El brócoli, las espinacas y las acelgas aportan volumen, antioxidantes y micronutrientes con un impacto calórico mínimo, aumentando la saciedad y evitando la ingesta de snacks entre comidas.5. Frutas de bajo índice glucémico: Las fresas, las moras y los arándanos ofrecen fibra y antioxidantes, y no ocasionan desajustes drásticos en los niveles de azúcar y grasa en sangre.Diseñar una estrategia nutricional para combatir los triglicéridos altos va más allá de restringir alimentos.De acuerdo con los expertos, cada organismo metaboliza los nutrientes de manera distinta conforme la genética, el peso, la actividad física y las patologías previas.Por lo anterior, tanto la Federación Mexicana de Diabetes como la Fundación Española del Corazón recomiendan acudir directamente con un médico o un nutriólogo para crear el plan alimenticio adecuado.