Accidente de motociclistas en Xilitla deja una mujer fallecida
Ocurrió en un tramo lluvioso entre La Escalera y Las Piñatas, donde el vehículo derrapó
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
XILITLA.- Una pareja que viajaba en motocicleta sufrió un accidente en la carretera a Xilitla, donde una mujer falleció.
La víctima fue identificada como Apolinaria, quien tenía su domicilio en la localidad El Huayal, del municipio de San Antonio.
Fuentes oficiales informaron que la tarde del lunes, la infortunada viajaba de acompañante en una motocicleta tipo cross, conducida por un joven.
A esa hora estaba lloviendo y, en el tramo de La Escalera a Las Piñatas, zona de cuevas, la unidad derrapó y el conductor perdió el control, por lo que terminaron cayendo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Poco después arribaron para brindar auxilio elementos de Seguridad Pública Municipal, así como de Protección Civil, quienes constataron que Apolinaria ya había fallecido.
Mientras tanto, el joven conductor sobrevivió y, debido a que estaba lesionado, fue trasladado a un hospital.
Dan siete años de prisión a pederasta de Xilitla
XILITLA.- Un hombre fue sentenciado a siete años de prisión, luego de aceptar su responsabilidad en el delito de violación específica agravada, cometido en perjuicio de una persona menor de edad en es...
no te pierdas estas noticias
Accidente de motociclistas en Xilitla deja una mujer fallecida
Huasteca Hoy
Ocurrió en un tramo lluvioso entre La Escalera y Las Piñatas, donde el vehículo derrapó
Detienen a dos hombres y aseguran 78 dosis en Valles y Fernández
Redacción
Los operativos fueron por separado. En Ciudad Fernández participó el Ejército y se aseguró una camioneta Chevrolet.
Motociclista derrapa en Circuito Potosí; mujer resulta lesionada
Redacción
Paramédicos brindaron atención a la herida tras el percance