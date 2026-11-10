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Accidente de motociclistas en Xilitla deja una mujer fallecida

Ocurrió en un tramo lluvioso entre La Escalera y Las Piñatas, donde el vehículo derrapó

Por Huasteca Hoy

Noviembre 10, 2026 04:04 p.m.
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Accidente de motociclistas en Xilitla deja una mujer fallecida
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      XILITLA.- Una pareja que viajaba en motocicleta sufrió un accidente en la carretera  a Xilitla, donde una mujer falleció.

      La víctima fue identificada como Apolinaria, quien tenía su domicilio en la localidad El Huayal, del municipio de San Antonio.

      Fuentes oficiales informaron que la tarde del lunes, la infortunada viajaba de acompañante en una motocicleta tipo cross, conducida por un joven.

      A esa hora estaba lloviendo y, en el tramo de La Escalera a Las Piñatas, zona de cuevas, la unidad derrapó y el conductor perdió el control, por lo que terminaron cayendo.

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      Poco después arribaron para brindar auxilio elementos de Seguridad Pública Municipal, así como de Protección Civil, quienes constataron que Apolinaria ya había fallecido.

      Mientras tanto, el joven conductor sobrevivió y, debido a que estaba lesionado, fue trasladado a un hospital.

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