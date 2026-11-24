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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- El calendario astronómico de finales de noviembre tiene como protagonista a la Luna de Castor, una luna llena que inaugura una racha de tres superlunas consecutivas antes de cerrar el año.

De acuerdo con National Geographic, el fenómeno ocurre mientras el satélite natural recorre su órbita elíptica alrededor de la Tierra, la cual oscila habitualmente entre los 364 mil y los 404 mil kilómetros de distancia.

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Según explica la NASA, el término "superluna" funciona como una expresión popular para describir la alineación del Sol, la Tierra y la Luna cuando esta última coincide con el perigeo (el punto de su órbita más cercano a nuestro planeta, en oposición al apogeo, que es el más lejano).Devon Salasin, astrónomo jefe de Stargazing Moab, detalla que este acercamiento vuelve al disco lunar ligeramente más grande y brillante en el cielo, aunque la diferencia resulta casi imperceptible a simple vista; lo que realmente acentúa su tamaño frente al observador es la llamada ilusión lunar, un efecto óptico que ocurre cuando el satélite aparece cerca del horizonte junto a edificios, árboles o montañas.Respecto a su denominación, los almanaques estacionales y la tradición de pueblos originarios de América del Norte la nombran Luna de Castor (así como Luna de la Escarcha o Luna Helada) porque coincide con la etapa previa al invierno en que estos animales refuerzan sus represas y almacenan alimento antes de las heladas.De acuerdo con registros de Time and Date, durante la noche del martes 24 de noviembre la Luna se ubica a 360.766 kilómetros de la Tierra (por debajo del promedio de 384.000 kilómetros) y antecede a las siguientes superlunas del 24 de diciembre (a unos 356.740 kilómetros) y del 22 de enero de 2027 (a 357.644 kilómetros).La observación no requiere telescopios ni equipo especializado, aunque el uso de binoculares permite distinguir los mares lunares y ubicar objetos cercanos como el cúmulo estelar de las Pléyades (M45). Con base en las efemérides del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la fase llena exacta ocurre mañana martes 24 de noviembre a las 20:53 horas (tiempo del centro de México), por ello, las mejores ventanas para apreciarla son esta noche (lunes 23) y al anochecer de mañana.En la Ciudad de México, el disco lunar emerge por el horizonte este noreste alrededor de las 18:02 horas del martes 24, pocos minutos después de la puesta del Sol (cerca de las 17:56 horas).Para disfrutar el evento astronómico, conviene buscar sitios elevados o despejados con baja iluminación artificial y aprovechar los claros entre nubes, ya que el cielo capitalino presenta nubosidad variable durante las noches de lunes y martes.De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el desplazamiento del frente frío número 8 y su masa de aire ártico mantienen un ambiente frío a fresco en el Valle de México a lo largo de la semana.Para mañana martes 24 de noviembre, en la Ciudad de México se espera una mañana fresca con bruma y una tarde templada con cielo medio nublado a nublado, acompañada de lluvias aisladas o chubascos ligeros; el termómetro oscila entre los 11 y 14 grados Celsius como temperatura mínima y alcanza una máxima de 21 a 24 grados Celsius, con rachas de viento del norte de hasta 35 kilómetros por hora.Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantiene activa la Alerta Amarilla para la madrugada y primeras horas de mañana martes (de las 04:00 a las 08:00 horas) en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, debido a temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados Celsius.Para el resto de la semana persisten las mañanas frías con posibles heladas en zonas altas y tardes templadas con nubosidad dispersa en la capital, por lo que las autoridades capitalinas recomiendan vestir en capas y protegerse ante los cambios bruscos de temperatura al salir a observar el cielo nocturno.