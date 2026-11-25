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Laura Itzel Castillo Juárez, titular de la Secretaría de las Mujeres, informó que de enero a agosto de 2026, el promedio diario de feminicidios registró una disminución del 5%. Sin embargo, dijo, con ninguna cifra las mujeres pueden sentirse satisfechas.

"Cada vida cuenta, la pérdida de una sola vida es demasiado. Seguiremos trabajando para que ninguna mujer sea víctima de violencia. Queremos que las mujeres podamos ejercer los mismos derechos sin importar la entidad federativa, donde se resida", indicó esta mañana.

Acciones de la autoridad

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la funcionaria presentó un balance sobre las acciones que ha implementado el gobierno federal para garantizar el acceso a la justicia. Expresó que en 26 entidades han armonizado sus códigos penales para ampliar el tipo penal del abuso sexual y que este se persiga de oficio.

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Explicó que el 30 de noviembre dará seguimiento al Acuerdo de Xicoténcatl, junto al Congreso de la Unión y los congresos locales se revisarán los avances para que las instancias estatales de las mujeres tengan rango de secretaría y para que en todas las entidades federativas en sus constituciones estatales haya fiscalías especializadas en delitos relacionados con las violencias de género.

----Presentan Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres

Al decir que su compromiso es cero impunidad en feminicidios y violencia sexual, la funcionaria destacó dos acciones: la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres y la campaña Hombres por la Transformación. Así como 16 días de activismo a partir de mañana y hasta el 10 de diciembre, en los que se incluyen actividades, foros, inauguración de Centros de Justicia para las Mujeres y un encuentro con fiscalías especializadas.

Durante la conferencia de este miércoles 25 de noviembre, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, indicó que la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres es un instrumento de orientación que tiene la finalidad de proporcionar información, herramientas y recursos para promover el reconocimiento, ejercicio y protección de los derechos de las mujeres en entornos digitales.

¿Cómo ocurrió la colaboración para la guía digital?

Explicó que tiene como antecedente el primer Acuerdo Voluntario de Colaboración Para Combatir las Violencias con las plataformas Meta, Google, TikTok y YouTube, que se firmó el 11 de marzo de 2026. Además, recordó que la herramienta se elaboró en colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

En la guía se difunden herramientas de prevención, seguridad y protección de cuentas, contraseñas y contenidos. También se comparten conocimientos sobre los mecanismos institucionales de atención frente a las violencias digitales: ¿Qué hacer para denunciar?, ¿cómo denunciar? y ¿con quién acudir?

Asimismo, ofrece un despliegue de información en las plataformas sobre las diferentes vías de denuncia y el acceso a la atención. La guía se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/mujeres/documentos/guia-de-derechos-y-seguridad-digital-para-las-mujeres

La funcionaria destacó que para su elaboración participó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y figuras como Las Libres y defensoras digitales encabezadas por Olimpia Coral, Comenzar de Nuevo, con Eva María Trujillo, y académicas como Liora R. Danchans, Carla Priego, Xóchitl y Everson.

Impacto en la comunidad

Por otro lado, Laura Itzel Castillo indicó que para prevenir la violencia, garantizar la independencia económica, la educación y el conocimiento de los derechos, 10 millones de mujeres recibieron la Pensión Mujeres Bienestar o la Pensión para Personas Adultas Mayores. Mientras que 7.3 millones de niñas reciben la Beca Rita Cetina.

Además, se entregan 157 mil 715 apoyos a través de la Beca Universal para Hijas e Hijos de Madres Trabajadoras y 2.1 millones reciben la Beca Benito Juárez. Por su parte, se han entregado 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres traducidas a 56 lenguas indígenas.

"Casi 200 mil Tejedoras de la Patria llevan información sobre derechos y programas a sus comunidades. Y cuando una mujer vive violencia, importa que encuentre ayuda a tiempo. La línea de las mujeres 079 opción 1 brinda atención gratuita y confidencial las 24 horas del día, los 365 días del año", expresó.

A través de esta línea, se han atendido a 20 mil mujeres, 83% recibió atención por algún tipo de violencia y en una de cada tres llamadas se identificó violencia crítica, la que en algunos casos implica riesgo feminicida, por lo que se activaron protocolos de protección.

"Después de la canalización, las autoridades estatales de seguridad y las instancias de las mujeres pueden intervenir para brindar atención y acompañamiento. Para que esa ayuda llegue a quienes la necesitan, debe estar cerca de donde viven, con mil un Centros LIBRE, cumplimos la meta marcada en el 2026.

"Esto permite tener presencia en las 32 entidades federativas con una cobertura del 40% de los municipios. Ahí, psicólogas, trabajadoras, sociales y abogadas, escuchan, orientan y acompañan a las mujeres sin costo y cerca de donde viven. Esto ha permitido atender a más de 650 mil mujeres con más de 1.4 millones de servicios", afirmó.