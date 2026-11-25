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El encargado del despacho de la Dirección General de Interapas, Arturo Jaimes Núñez, desmintió al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, sobre las fallas en pozos de agua potable de la zona metropolitana y aseguró que las instalaciones de UPA, en Soledad de Graciano Sánchez, y El Palmar, en Villa de Pozos, ya fueron reparadas y funcionan con normalidad.

La postura del organismo operador contrasta con las declaraciones de Martínez Sánchez, quien informó que la CEA ha tenido que reforzar el suministro mediante pipas ante las fallas mecánicas en pozos de Interapas.

Jaimes Núñez sostuvo que la red de pozos de Interapas opera adecuadamente y que el organismo mantiene trabajos de mantenimiento y modernización. Como ejemplo, mencionó los pozos Perinorte 1, 2 y 3, cuyos equipos fueron modernizados mediante el Plan Norte y actualmente se encuentran en funcionamiento para abastecer a la zona norte de la capital.

También rechazó que la planta potabilizadora Los Filtros se encuentre fuera de servicio, al señalar que continúa operando mientras se realizan trabajos para modernizar sus instalaciones e incrementar su capacidad. Esto, luego de que el titular de la CEA reportara problemas intermitentes en la planta, que abastece sectores como Morales y parte de Himno Nacional.

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El encargado de Interapas pidió a la CEA que sus declaraciones sobre el suministro de agua se sustenten en información técnica, actualizada y verificable, al considerar que se trata de un tema sensible para la población. Además, acusó que hasta el momento la dependencia estatal no ha presentado una propuesta concreta para fortalecer la política hídrica metropolitana, aunque dijo que el organismo está dispuesto a trabajar de manera coordinada.