Navegador reúne a personajes virales del 2010 en nostálgico video

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La nostalgia vuelve a invadir el espacio digital luego de que una campaña impulsada por el navegador web Firefox, reuniera a algunos de los protagonistas de los memes más populares que marcaron la década de los 2000 y 2010.

El comercial, publicado el pasado 25 de octubre en X, recupera a algunas de las figuras más virales de aquella época, evidenciando la evolución que ha sufrido el formato del meme y el cambio que ha tenido la convivencia entre comunidades en las plataformas digitales actuales.

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Con la transformación de la era digital, los memes pasaron de ser simples bromas virales para convertirse en un medio de comunicación y una herramienta de crítica social, sufriendo en el camino un proceso evolutivo que mantiene su objetivo principal: unir, conectar y comunicar ideas o expresiones.Esta campaña publicitaria creada por la agencia We Believers para Firefox está enfocada en el cambio que ha sufrido la privacidad en un entorno digital, desde el año 2006, cuando toda una familia compartía una sola computadora.A su vez, hace una crítica sobre el cambio en la forma en que se viraliza el contenido en redes sociales, explicando que las parodias inocentes, los videos caseros y espontáneos han sido reemplazados por la selección del algoritmo, el rastreo de datos de las grandes empresas tecnológicas y el contenido generado con inteligencia artificial.Entre los personajes que aparecen en el anuncio destaca: la Naranja Molesta, Chuck Testa, Bad Luck Brian, Numa Numa, La Novia Psicópata y Tay Zonday con su canción Chocolate Rain, imágenes de personas comunes y corrientes que se convirtieron en representantes de estados de ánimo y situación absurdas.De acuerdo con José Ángel Garfias Frías, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, los memes retoman el papel del cartón político, con humor e inmediatez.El meme toma la función de dar a conocer un hecho con un tono humorístico y satírico, que ayuda a comprender ciertas situaciones de forma concreta. "Se entiende nuestra realidad a partir de una sola imagen", insta Garfias Frías.Según el académico universitario, el origen del término "meme" se remonta al etólogo Richards Dawkins, quien presentó este concepto en el libro de 1976 "El gen egoísta". La obra abordaba este término como una unidad de información cultural que se replica, como lo son los genes, pero mediante la transmisión social y cultura.Los memes serían entonces un gen cultural, que se transmite no por ADN, sino de forma social y cultural.