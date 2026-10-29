Blanca Cruz: INE mantiene firmeza y decisiones colegiadas

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La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, afirmó que no ejercerá las facultades extraordinarias asociadas a la Presidencia y que todo asunto relevante será analizado y acordado por las consejerías.

En conferencia de prensa con medios de comunicación, Cruz García explicó que su gestión se sustentará en la toma de decisiones colegiadas, la revisión de la estructura administrativa y el fortalecimiento de la transparencia institucional, con el propósito de dar certeza al Proceso Electoral Federal 2026-2027.

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Detalló que el Consejo General adoptó medidas inmediatas para atender los señalamientos de presuntas irregularidades, entre ellas la separación de tres personas servidoras públicas, la revisión de la estructura administrativa y la colaboración con las autoridades fiscalizadoras.Precisó que las consejerías también acordaron de forma colegiada evaluar a las personas integrantes de la Junta General Ejecutiva, así como a las y los titulares de Unidades Técnicas antes de adoptar alguna determinación respecto a su permanencia en la institución.Puntualizó que a la fecha se han presentado 12 renuncias voluntarias de personal de confianza adscrito a la oficina de la Presidencia, entre ellas la de la persona titular de la Jefatura de Oficina, las cuales se suman a las tres renuncias previas, dos de ellas de titulares de área del Instituto.Añadió que cada renuncia seguirá el trámite administrativo correspondiente y se dará vista al Órgano Interno de Control (OIC) para conocer si existe algún procedimiento en curso por alguna presunta irregularidad.Sin embargo, resaltó que consejeras y consejeros acordaron que se distinguirá entre el personal de confianza, sujeto a revisión, y el personal operativo con amplia antigüedad en el instituto.Adicionalmente, garantizó que estas acciones no afectarán la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027 y que el órgano mantiene plena capacidad institucional."El INE está fuerte, el INE está firme", dijo.