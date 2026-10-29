Muere en prisión el 'Caníbal de Atizapán'

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Autoridades de la

del Estado de México confirmaron la muerte de

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, conocido como el "", quien tenía 78 años y permanecía preso en el penal depor múltiples sentencias relacionadas con feminicidios y desapariciones de mujeres.Mendoza Celis fueelen una vivienda de la, en Atizapán de Zaragoza, luego del"N", ocurrido el 14 de mayo de ese año.El caso salió a la luz después de que elacudió al domicilio, ubicado en la, para buscarla. Tras ingresar al inmueble, encontró el cuerpo de su pareja mutilado sobre una mesa, de acuerdo con los antecedentes de la investigación.Durante las diligencias, personal de ladel Estado de México (FGJEM) localizó más deóseos que correspondían a, además de fotografías, libretas con nombres y descripciones de personas, identificaciones, bolsos, calzado, bisutería y videos.En, un tribunal con sede endictócontra Mendoza Celis por el"N". Posteriormente, la autoridad judicial obtuvo otras sentencias condenatorias por hechos relacionados con feminicidios y desapariciones.En, la FGJEM informó sobre una nueva condena de, con la que sumó: una de, una de 92 años y seis de 55 años.Tras su detención, el hombre fue ingresado inicialmente al, en, pero después fue trasladado al centro penitenciario de