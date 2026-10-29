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Muere en prisión el 'Caníbal de Atizapán'

Detenido en 2021, cumplía varias sentencias por desapariciones y feminicidios en Edomex.

Por El Universal

Octubre 29, 2026 01:55 p.m.
A
Muere en prisión el Caníbal de Atizapán
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      Autoridades de la

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      del Estado de México confirmaron la muerte de Andrés Filomeno Mendoza Celis

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      , conocido como el "Caníbal de Atizapán", quien tenía 78 años y permanecía preso en el penal de Tenango del Valle por múltiples sentencias relacionadas con feminicidios y desapariciones de mujeres.
      Mendoza Celis fue detenido el 16 de mayo de 2021 en una vivienda de la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, luego del feminicidio de Reyna "N", ocurrido el 14 de mayo de ese año.
      El caso salió a la luz después de que el esposo de la víctima acudió al domicilio, ubicado en la calle Las Margaritas, para buscarla. Tras ingresar al inmueble, encontró el cuerpo de su pareja mutilado sobre una mesa, de acuerdo con los antecedentes de la investigación.
      Durante las diligencias, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) localizó más de 4 mil 300 restos óseos que correspondían a 19 cuerpos distintos, además de fotografías, libretas con nombres y descripciones de personas, identificaciones, bolsos, calzado, bisutería y videos.
      En marzo de 2022, un tribunal con sede en Tenango del Valle dictó prisión vitalicia contra Mendoza Celis por el feminicidio de Reyna "N". Posteriormente, la autoridad judicial obtuvo otras sentencias condenatorias por hechos relacionados con feminicidios y desapariciones.
      En febrero de 2024, la FGJEM informó sobre una nueva condena de 55 años de prisión, con la que sumó ocho sentencias: una de prisión vitalicia, una de 92 años y seis de 55 años.
      Tras su detención, el hombre fue ingresado inicialmente al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, pero después fue trasladado al centro penitenciario de Tenango del Valle.

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