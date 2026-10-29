Belinda se transforma en un extraterrestre

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Belinda, amante del terror, llevó a cabo su "Beliween", fiesta de terror que realiza año con año y en el que en esta ocasión lució un disfraz de xenomorfo, conocido popularmente como Alien, una criatura extraterrestre, parasitoide y ficticia, protagonista de la franquicia cinematográfica Alien.

A u terrorífica fiesta asistieron famosas como Mabel Cadena, Mía Rubín, Karla Díaz, Angie Taddei y Sergio O'Farrill, entre otros, todos con sus respectivos disfraces.

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La cantante se convirtió en una reina xenomorfa inspirada en la saga de Alien, apareció de una especie de nave espacial y le dio a la bienvenida a los asistentes.Elaine Haro, quien acudió como "Hiedra venenosa", confesó que le gustaría cantar con Belinda, a quien calificó como "la pop star" del momento en México.Mía Rubín, que comienza su carrera como cantante, también se sumó a los halagos para Belinda , dijo que la admiraba y que es un referente para ella que quiere convertirse en una estrella de pop de las nuevas generaciones.Karla Díaz fue disfrazada de Britney Spears, y Angie Taddei y Sergio O'Farrill también asistieron a la reunión en la que Mabel Cadena, con quien Belinda actuó en la serie "Carlota", externó lo mucho que admira y quiere a la cantante.El 21 de octubre Belinda dio un adelanto de lo que vendría para la edición 2026 del "Beliween", en el video apareció Jaime Maussan, quien desde la década de 1980 se ha dedicado casi por completo a la investigación y difusión del fenómeno OVNI (actualmente denominados FANI o Fenómenos Anómalos No Identificados)."Las evidencias apuntan a un acontecimiento sin precedentes. Señales de origen desconocido parecen revelar un secreto que ha permanecido oculto durante milenios. La creación fue solo el comienzo. El contacto, nuestro destino", anunció en ese entonces junto a un video.