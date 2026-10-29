Perros envenenados: Síntomas clave para salvar a tu mascota

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Un alimento encontrado durante un paseo, productos de limpieza, medicamentos u otros tipos de sustancias podrían provocar una intoxicación grave en los perros, por lo que reconocer rápidamente los primeros síntomas podría resultar de vital importancia en una emergencia en este tipo de casos.

Ante una sospecha de envenenamiento, la principal recomendación es contactar inmediatamente a un veterinario y acudir a urgencias.

De acuerdo con información del Hospital Veterinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las señales que presenten las mascotas dependen de la sustancia y de la cantidad a la que estuvo expuesto el animal.

Los síntomas pueden aparecer minutos después del contacto con el agente tóxico o manifestarse varias horas más tarde.

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Una intoxicación no necesariamente ocurre porque el perro haya ingerido directamente una sustancia. Los animales también pueden resultar afectados por contacto con la piel, inhalación o mediante la picadura o mordedura de determinados animales.

Uno de los primeros síntomas puede ser el cambio repentino en su comportamiento. El perro podría mostrarse fatigado, desorientado, ansioso, débil o inusualmente somnoliento.

Entre los síntomas digestivos se encuentran vómitos repentinos —que incluso podrían contener sangre—, diarrea, salivación excesiva, falta de apetito y dolor abdominal o quejidos.

Las alteraciones neurológicas representan otra señal de alarma. Temblores involuntarios, espasmos, convulsiones, pérdida de coordinación, rigidez muscular, parálisis y letargo pueden presentarse después de una intoxicación. En los cuadros más graves, el animal puede perder el conocimiento o entrar en estado de coma.

Otro de los factores a considerar es la respiración, los perros envenenados pueden mostrar jadeo excesivo, dificultad para respirar y mucosas azuladas. Entre los cambios físicos pueden resaltar las pupilas demasiado dilatadas o contraídas, fiebre, encías pálidas o amarillentas.

De acuerdo con información de Purina, marca especializada en alimento para mascotas, cada minuto cuenta cuando tu mascota presenta una posible intoxicación.

La primera medida es retirar al animal de compañía del lugar donde se encuentra la posible sustancia tóxica para impedir una exposición más larga a la sustancia tóxica.

Si se conoce cuál fue el producto o el alimento que habría provocado la intoxicación es recomendable guardarlo en un envase o tomar una fotografía de su etiqueta.

Esta información puede ayudar al especialista a determinar qué tratamiento necesita el animal.

Una de las principales advertencias es no provocar el vómito sin autorización veterinaria. Algunos productos, especialmente los corrosivos, pueden ocasionar lesiones adicionales al regresar por el esófago.

Tampoco debe recurrirse automáticamente a remedios caseros. La leche, por ejemplo, no neutraliza la mayoría de los tóxicos y puede empeorar la situación.

Purina igualmente recomienda no comenzar tratamientos por cuenta propia ante una intoxicación.