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Peña Nieto lamenta fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas

El ex presidente envió condolencias a la familia de Cárdenas tras su fallecimiento.

Por El Universal

Octubre 29, 2026 01:52 p.m.
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Peña Nieto lamenta fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas
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      Enrique Peña Nieto, presidente de México de 2012 a 2018, lamentó la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció este miércoles 28 de octubre a la edad de 92 años.


      El exmandatario priista calificó a Cárdenas Solórzano como una figura fundamental en la transición democrática de México y destacó su lucha política para dar paso a la pluralidad y al fortalecimiento democrático del país.

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      "Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país", expresó en redes sociales.
      Peña Nieto envió su pésame a la familia del ingeniero Cárdenas Solórzano y a sus seres queridos.

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