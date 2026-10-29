Peña Nieto lamenta fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas
El ex presidente envió condolencias a la familia de Cárdenas tras su fallecimiento.
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Enrique Peña Nieto, presidente de México de 2012 a 2018, lamentó la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció este miércoles 28 de octubre a la edad de 92 años.
El exmandatario priista calificó a Cárdenas Solórzano como una figura fundamental en la transición democrática de México y destacó su lucha política para dar paso a la pluralidad y al fortalecimiento democrático del país.
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"Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país", expresó en redes sociales.
Peña Nieto envió su pésame a la familia del ingeniero Cárdenas Solórzano y a sus seres queridos.
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